Su SBS TV: i segreti nascosti di Pompei; il dramma nelle prigioni australiane; e tante ricette di pesce

Venerdì alle 23.05, 00.05, 00.55 su SBS HD – Tre episodi di: Gomorra



Don Pietro tenta di riprendere il controllo e approfitta della debolezza di Ciro che sta perdendo alleati. Don Pietro però ha un debole per Patrizia, mentre Ciro cerca di stringere una alleanza con Gennaro, che approfitta del fatto che suo suocero è finito in galera. Ma non importa quanti alleati Ciro riesca a trovare, la sete di vendetta di Don Pietro non finirà mai.





Sabato alle 20.30 su SBS Viceland – The Last Overland: Singapore to London



Tim Slessor a 87 anni non ha perso la voglia di viaggi avventursosi. Ma questo lo metterà certamente alla prova: raggiungere Londra via terra da Singapore, ripercorrendo l’itinerario di quella leggendaria avventura di Sir David Attenborough nel 1955. Lo accompagnerà lo storico e produttore cinematografico, Alex Bescoby.





Domenica alle 20.30 su SBS Food – Rick Stein’s Mediterranean Escapes



Rick visita il ricco mercato del pesce di Catania prima di proseguire per la Puglia dove scopre ricette casalinghe influenzate da secoli di povertà. Tra queste anche le famose salsicce locali con semi di finocchio.





Domenica alle 21.30 su SBS HD – Pompeii: Sin City



Isabella Rossellini presenta il documentario Pompeii: Sin City (Pompei: Eros e Mito). Credit: Daniele Cruciani/Nexo Digital. Isabella Rossellini ci fa da guida in un affascinante viaggio tra arte e mistero, facendoci scoprire anche i reperti più scandalosi e scabrosi e a volte esplicitamente erotici. Con quattro milioni di visitatori all’anno provenienti da ogni parte del globo, Pompei è il sito archeologico più famoso al mondo, testimonianza eccezionale di una città perduta e ritrovata, animata nel corso dei secoli da passioni violente e vitalità straordinarie.





Lunedì alle 21.00 su NITV – Incarceration Nation Australia Uncovered



Leetona Dungay eKarina Hogan raccontano le loro testimonianze su Incarceration Nation Australia Uncovered. Credit: Joseph Mayers. Ogni giorno, migliaia di aborigeni si svegliano nelle celle delle prigioni australiane. Tra questi anche numerosi minori che vivono la loro infanzia in centri di detenzione minorile, a centinaia di chilometri di distanza dalle loro famiglie. Incarceration Nation Australia Uncovered mostra con le immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso delle prigioni, la violenza e i maltrattamenti degli agenti contro i detenuti, alcuni dei quali sono morti per le percosse ricevute. Per le immagini drammatiche e il suo contenuto reale e violento, Incarceration Nation Australia Uncovered nel 2022 ha vinto il prestigioso Logie come miglior documentario dell’anno.





Martedì alle 19.35 su World Movies – Wild Rose



Rose-Lynn Harlan, appena uscita dalla prigione di Glasgow dopo avere scontato dodici mesi per tentato traffico di droga, tenta di realizzare il sogno di diventare una famosa cantante e di esibirsi a Nashville, negli Stati Uniti. La madre cerca di convincerla di dedicarsi invece ai suoi due figli e abbandonare il suo sogno. Invece Rose-Lynn insiste, riuscirà a cantare a Nashville, ma il finale è a sorpresa.





Mercoledì alle 16.00 su SBS HD – Who do you think you are? Natalie Imbruglia



Natalie Imbruglia, oltre alle sue origine italiane, ha scoperto di discendere da un galeotto che era a bordo della Prima flotta. Credit: David M. Benett/Dave Benett/Getty Images. La cantante Natalie Imbruglia in questo episodio di Quali pensi siano le tue origini? parla di quelle sue italiane, e scopre con sorpresa di avere anche forti legami con l’Australia e di discendere da uno dei primi galeotti che misero piede in questo continente con la Prima flotta.





Un invito a tutti noi di andare a scoprire le nostre lontane origini.





Mercoledì 20.30 e alle 21.00 – Cooking Like an Italian with Silvia Colloca



Nel primo episodio Silvia ci fa riassaporare i gusti del Mediterraneo. Per dei suoi cari amici prepara un classico piatto di spaghetti alle vongole, una zuppa di pesce ed un dentice rosa al forno.



Silvia Colloca Source: SBS / SBS TV Nel secondo invece ci mostra come preparare un buon piatto di gnocchi alla sorrentina e fiori di zucca con ricotta e menta.





Giovedì alle 19.30 su NITV– Going Places with Ernie Dingo



La tappa di Ernie è Ìkara, conosciuta come Wilpena Pound nello spettacolare parco di Macdonald Ranges . Come sempre Ernie ha accanto dei vecchi amici che assieme a lui ci fanno scoprire la storia e i segreti di questo affascinante luogo d’Australia.





Vi ricordiamo inoltre che su World Watch ogni mattina alle 7.30 va in onda in differita il TG1 della Rai . In Australia potete poi rivedere il vostro programma preferito o recuperare quello che avete perso su SBS On Demand .





Buona visione!





