Su SBS TV: un documentario sugli incendi boschivi, tanta buona cucina e luoghi affascinanti dell'outback

Venerdì alle 20.00 su SBS Food – Cook like an Italian with Silvia Colloca



La dispensa di una cucina di buongustai italiani è sempre provvista di ingredienti classici e pronti ad essere usati per preparare i piatti più gustosi: dal classico sfincione siciliano, all’insalata di pasta e al pollo alla cacciatora che è sempre più buono il giorno dopo. Lasciamo che Silvia ci ospiti nella sua cucina virtuale e ci spieghi come si preparano queste tre deliziose ricette.





Sabato alle 21.20 su SBS HD – Secrets of the Pyramids



L'Egitto ospita la più ricca fonte di tesori archeologici del pianeta, incluse le gigantesche e misteriose piramidi. In questo documentario le telecamere ci accompagnano tra i numerosi siti archeologici degli antichi egizi facendoci scoprire i segreti più nascosti delle tombe dei faraoni e personaggi importanti dell’Antico Egitto nel tentativo di svelare i segreti di questa antica e affascinante civiltà.



A pigeon flies in the sky above the Egyptian city of Giza on February 21, 2021, with the Pyramids of (R to L) Khafre (Chephren) and Menkaure (Menkheres) Source: Getty / Getty Images Domenica alle 20.30 su NITV – Australia Burns: Silence of the Land.



L’Australia è la terra dell’acqua e del fuoco. Ce lo insegnano i popoli Aborigeni che vivono in questo luogo da oltre 65 mila anni. Questo è il periodo dell’acqua e lo vediamo con le disastrose alluvioni che stanno colpendo il paese. Ma solo tre anni fa era il fuoco a devastare in modo catastrofico vastissime zone dell’Australia. Australia Burns: Silence of the Land ci riporta indietro ai giorni degli incendi boschivi facendoci vedere quale fu l’effetto devastante del fuoco sulla fauna e sull’ecosistema unici dell’Australia e farci capire se terribili eventi come questi faranno inevitabilmente parte del futuro di questa terra.





Lunedì alle 20.30 su World Movies – A Very Long Engagement



Il film racconta la storia di due ragazzi francesi, Mathilde e Manech, che si conoscono da quando erano bambini e si promettono l’amore eterno. Ma le vicende della Prima Guerra mondiale li separano. Non sapendo se Manech è vivo o morto, alla fine del conflitto, Mathilde va alla sua disperata ricerca. Ilaria Stagni è Mathilde e Gianfranco Miranda, Manech, in questo film che nel 2005 è stato nominato ai premi Oscar per la Migliore fotografia e Migliore scenografia.





Martedì alle 14.45 su SBS Viceland – FIFA World Cup 2022: The Journey



Questo è il mese della Coppa del mondo di calcio 2022 in Qatar. Il documentario segue il viaggio verso la kermesse mondiale che terrà svegli miliardi di tifosi di tutto il mondo.



le) Source: AP / Hassan Ammar/AP/AAP Image. Mercoledì alle 19.35 su SBS HD – Charles: Our New King



Dopo la morte della moglie Diana, molti ritenevano che Carlo d’Inghilterra rinunciasse al trono a favore del figlio William. Ma non è stato così ed oggi, dopo la morte della madre, la Regina Elisabetta seconda, siede sul trono ed è anche il Re d’Australia. Questo documentario in due episodi presenta il vero volto del nuovo monarca britannico. Da ragazzo sensibile che ha vissuto lunghi periodi lontano dalla madre e del padre impegnati nelle loro missioni e viaggi all’estero, a diventare un uomo molto molto attento alla protezione dell’ambiente.





Mercoledì alle 22.45 su NITV – My Survival as an Aboriginal



Essie Coffey, è stata una attivista e cantante Aborigena che in questo documentario racconta il conflitto interno di dovere vivere come Aborigena in un ambiente dominato dai bianchi.



A still from Essie Coffey's My Survival Credit: ACMI. Giovedì alle 19.30 su NITV – Going Places with Ernie Dingo



Ernie non si ferma mai e in questo suo viaggio ci farà scoprire Darwin, la capitale del Territorio del Nord, bombardata dai giapponesi nel 1942, e quasi totalmente distrutta dal ciclone Tracey la notte di Natale del 1974. Oggi Darwin è una delle città più moderne e dinamiche d’Australia, ma Ernie ci fa scoprire anche alcuni luoghi interessanti con l’aiuto di tre persone molto interessanti, ognuna della quali ha uno stretto legame con la terra e la fauna selvatica che la abita.





Giovedì alle 23.00 su SBS HD – Gomorra



Un altro episodio della serie televisiva italiana di Sky Italia ispirata all’omonimo libro di Roberto Saviano.



An iconic scene from 2008's Neapolitan masterpiece, 'Gomorrah'. Credit: Rai cinema.



Vi ricordiamo inoltre che su World Watch ogni mattina alle 7.30 va in onda in differita il TG1 della Rai.





Buona visione!





Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.