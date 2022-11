Affitti in aumento e mutui insostenibili, sfuma il sogno australiano?

Un rapporto rivela che nelle principali città australiane, ma anche nelle zone regionali, gli affitti sono sempre meno alla portata di tutte le tasche.





Il Rental Affordability Index , pubblicato martedì, rivela una situazione che è



sempre più difficile, in particolare a Hobart ma anche in città come Brisbane.



Il deputato indipendente della Tasmania Andrew Wilkie ha denunciato le difficoltà che affrontano sempre più persone rimaste senza un tetto, e costrette a vivere in circostanze a suo parere "sconvolgenti".





"Le persone dormono in sacchi a pelo; le famiglie dormono in macchina; vivono in tende vicino all'autostrada, nei parchi", ha dichiarato Wilkie in parlamento.





"Per me è sconvolgente che questo stia accadendo in uno dei Paesi più ricchi del mondo".



Intanto lunedì scorso, davanti alla commissione economica del Senato, il governatore della Reserve Bank Philip Lowe si è scusato per aver dato l’impressione che i tassi sarebbero rimasti stabili fino al 2024, inducendo molte persone ad accendere mutui ora non sostenibili.





È davvero la fine per il cosiddetto Great Australian Dream , ovvero il sogno della casa di proprietà?





Ne abbiamo parlato con Massimiliano Tani, professore di Finanza della UNSW di Canberra.





