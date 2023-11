Test d’inglese per i visti: il PTE è più facile dello IELTS?

“Non è così”, racconta a SBS Italian l’agente d’immigrazione Emanuela Canini.





“Purtroppo gira una notizia che non è proprio corretta e sta dando false speranze a chi non riesce a passare il test di inglese”, aggiunge.

Come funzionano i test per i visti

Molti visti richiedono un test di inglese e tra quelli accettati dal ministero dell’interno ci sono lo Ielts, il Toefl, il Cambridge, l’OET e il PTE.





Diversi visti richiedono l’equivalente di un Ielts 6, che per il PTE corrisponde a un punteggio di 50.





Questo istituto ha recentemente completato uno studio sulla tecnica di esame e i relativi risultati — il Concordance Report — e ha trovato che i punteggi corrispondente all’Ielts sono più bassi, ad esempio ad un Ielts 6 corrisponderebbe un PTE di 46 invece di 50, come è al momento.

Da ricerca interna a voce diffusa

Questo studio è stato pubblicato sul sito dell’istituto del PTE ed è stato interpretato erroneamente come se il ministero avesse cambiato i punteggi e ora richiedesse il punteggio di 46 invece che 50.

La voce è ovviamente girata alla velocità della luce

L’istituto ha dovuto pubblicare una precisazione sul proprio sito, con la quale conferma che nulla è cambiato .





“Nothing has changed to the PTE exam itself, how it is scored, or the scores that you need to achieve for your Australian, New Zealand, and UK visas or for university admissions.”

Di cosa si tratta allora?

“Ribadisco che questa è solo una ricerca di revisione che il PTE fa tutti gli anni e non porta a nessun cambiamento sulle regole dei visti”, insiste Emanuela Canini.





Se, in base alle raccomandazioni del PTE, il governo vorrà cambiare il punteggio ufficiale per i visti, lo farà in futuro, ma se lo farà, probabilmente passeranno dei mesi o degli anni.





Ad un punteggio Ielts 6 corrisponde quindi ancora il punteggio di 50.





“Non allegate al vostro visto certificati con punteggi che non sono adatti perché rischiate il rifiuto del visto”, il consiglio di Emanuela Canini.





Ascolta il suo intervento su SBS Italian.

