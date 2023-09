"The Movers": la nuova immigrazione in Australia

Le storie dei sette giovani protagonisti di “The Movers”, un documentario dedicato alla nuova mobilità italiana in Australia, sono molto diverse tra loro: alcuni dopo un'esperienza Down Under hanno deciso di fare ritorno in Italia mentre per altri il sogno australiano è diventato realtà grazie all'ottenimento di un visto permenente.





"Il documentario è nato all'interno della mia ricerca di dottorato sulla mobilità giovanile; mi occupo anche dei giovani che tornano in Italia", a raccontato ai microfoni di SBS Italian Giulia Marchetti, che ha realizzato la pellicola con Francesco di Trapani.





"Devo dire che tutti i partecipanti del progetto erano molto desiderosi di far sentire la loro voce e raccontare le loro storie", ha aggiunto Marchetti.



Clicca sul tasto 'play' in alto per ascoltare l'intervista a Giulia Marchetti.

Marchetti studia la mobilità dei giovani verso l'Australia alla University of Western Australia dove ha ricevuto una “honourable mention on the Dean's list for outstanding PhD thesis”, un riconoscimento dato a poche tesi prodotte durante l'anno accademico.





Il film è stato finanziato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e promosso dal Comites WA, con il sostegno del consolato d'Italia a Perth e del progetto di ricerca YMAP della University of WA.





Clicca qui per partecipare all'evento gratuito.



