The Seamstress of Sardinia, la sartina di Bianca Pitzorno ora parla anche inglese

"La nostra famiglia non aveva mai posseduto niente, tranne la forza delle braccia maschili e l'abilità delle dita femminili". Questa frase si legge in una delle prime pagine del romanzo di Bianca Pitzorno , dal titolo "Il sogno della macchina da cucire".





La voce narrante descrive così la povertà della propria famiglia, radici umili che la renderanno ancora più vulnerabile quando resterà sola.





La storia ci riporta all'inizio del Novecento, in una cittadina della provincia italiana dove la protagonista, una "sartina" rimasta senza famiglia dopo un'epidemia di colera, riesce, grazie alla sua abilità manuale nel cucito e all'aiuto di alcune donne della borghesia locale, ad evitare la miseria sempre in agguato.



Grazie al suo lavoro di sarta, la narratrice "ha accesso a famiglie e donne di diversi ceti sociali", spiega la traduttrice Brigid Maher, "ed è da qui che viene il bello del romanzo, perché questa ragazza, oltre ad essere straordinaria di per sé, ci racconta le vite e gli amori di varie donne e persone di diversi ceti sociali".



È un romanzo che ci racconta quanto fosse difficile la vita di una donna dell'epoca, di una donna povera ma anche di donne più ricche, che erano comunque molto vulnerabili Brigid Maher

Questa è la prima traduzione in inglese di un libro non per ragazzi/e di Bianca Pitzorno, celebre in Italia per romanzi come Extraterrestre alla pari e L'incredibile storia di Lavinia , e Brigid Maher è felice di aver avuto l'occasione di lavorarci.





"Ho fatto la traduzione durante i vari lockdown", ricorda Maher, che non potendo viaggiare in quel periodo in Italia ha però corrisposto con l'autrice per sciogliere alcuni nodi.



"Una delle sfide principali era il linguaggio del cucito", spiega, "non sono cresciuta in un mondo in cui si giravano i cappotti, non conosco tutti quei tessuti, quindi ho dovuto fare molta ricerca su quello".





"E poi trovare un inglese che non fosse anacronistico", aggiunge, che si adattasse al periodo storico del primo Novecento in cui si svolgono le vicende della sartina.





"È un personaggio molto simpatico, è stato un piacere trascorrere del tempo con lei e trovarle la voce giusta, il tono giusto in inglese", spiega Maher.





Il libro di Bianca Pitzorno, tradotto in inglese da Brigid Maher con il titolo " The Seamstress of Sardinia ", è stato pubblicato dalla casa editrice Text Publishing.







