Torna il St Ali Italian Film Festival, cinema italiano da gustare nelle sale

Canberra, Melbourne, Adelaide, Brisbane, Perth e Byron Bay sono le città dove sarà possibile assistere a proiezioni, eventi speciali e anche a qualche occasione di festa.





La rassegna è frutto di un lavoro di selezione che porta in Australia il meglio della produzione cinematografica italiana, come ci ha spiegato Elysia Zeccola, direttrice del festival.





"Cominciamo da Berlino a febbraio, poi c'è Cannes a maggio, e a luglio l'evento The Italian Screenings con tutte le uscite più recenti".



Non si deve essere italiani per apprezzare i film italiani Elysia Zeccola

"Promuovere il cinema significa promuovere la nostra cultura italiana e tutta l'economia che gira intorno al cinema stesso", ha commentato il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Melbourne Angelo Gioè.



Jasmine Trinca e Alessandro Borghi, protagonisti del film Supereroi (Superheroes). Credit: courtesy of St Ali Italian Film Festival, Palace Cinemas



La sezione Spotlight on Naples , presentata dall'Istituto Italiano di Cultura di Melbourne, proporrà alcuni film del nuovo cinema napoletano, tra cui Nostalgia , del regista Mario Martone.





"Ne esce un'immagine nuova di Napoli, la quale pur raccontata nella sua contemporaneità non perde mai la sua identità", sottolinea Gioè parlando del movimento cinematografico partenopeo.



Decine le proiezioni programmate su diverse settimane in diverse città.





Elysia Zeccola sottolinea che è un'occasione ideale per tornare a vedere i film nelle sale: "non c'è niente come il cinema, il cinema è magico, essere con altre persone per sentire l'atmosfera nelle sale è per me una cosa speciale che non si può vivere restando a casa".



Elysia Zeccola all'Italian Film Festival 2021. Credit: Courtesy of Palace Cinemas Per il programma completo potete visitare il sito www.italianfilmfestival.com.au





