Tutti in sala per l'Italian Film Festival 2022

By Magica Fossati, Dario Castaldo, Carlo Oreglia

Mentre le porte dell'Astor Theatre di St Kilda venivano aperte al pubblico, abbiamo incontrato gli organizzatori, la direttrice del Festival Elysia Zeccola e il CEO di Palace Cinemas Benjamin Zeccola, ma anche l’ambasciatrice del Festival, che quest'anno è l'attrice, presentatrice, cantante e food blogger Silvia Colloca.





Il film che ha inaugurato questa edizione del festival è 'Belli ciao', del duo comico Pio e Amedeo.





"Gli ultimi due anni sono stati pesanti, per questo abbiamo scelto una commedia", ha spiegato Benjamin Zeccola.



Nato nel 1943 a Muro Lucano e immigrato adolescente in Australia, il padre dei Palace Cinema ha ideato l'Italian Film Festival, la principale rassegna di pellicole italiane al di fuori dei confini della penisola.

Reduce dalla serata di apertura a Sydney, Silvia Colloca ha spiegato che questa manifestazione occupa un posto speciale nel suo cuore.





"Sono in Australia da quasi quindici anni, negli anni sono andata tantissime volte al festival come spettatrice, e quando mi hanno chiesto di esserne la madrina quasi non ci credevo".





Silvia Colloca, che quest'anno è stata protagonista del film australiano Little Tornadoes , consiglia di vedere il film La cena perfetta, "assolutamente da non perdere", e Lasciarsi un giorno a Roma .



Il grande schermo dell'Astor prima della proiezione. Credit: Magica Fossati SBS Italian Elysia Zeccola, intercettata all'ingresso dell'Astor Theatre mentre il pubblico cominciava ad entrare, ha sottolineato come questa storica sala di Melbourne contribuisca a rendere l'atmosfera della prima davvero unica.





"Avere 800 persone in una sala è molto speciale, quando qualcuno ride tutti ridono, l'atmosfera è come quella di una volta".





Per maggiori informazioni, visitate il sito del Festival .





