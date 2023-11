Un menù variegato nella settimana TV della SBS

Se vi perdete qualcosa, lo potrete recuperare gratuitamente dopo la trasmissione su SBS On Demand (solo dall'Australia).





Sabato a mezzogiorno su SBS FOOD - Lidia's Kitchen





Nella puntata di oggi, la chef Lidia Bastianich si concentra sul più italiano degli ortaggi, il pomodoro. Ripieni con riso mozzarella e basilico, con rigatoni e costolette di maiale oppure per fare una salsa per i fagiolini, ecco alcune idee per un utilizzo creativo del frutto dell’amore





Sabato alle 17.30 e Domenica alle 17.35 su SBS FOOD - Bonacini’s Italy Christmas Specials





Lo chef Michael Bonacini ci invita nella sua casa in Ontario in Canada per la cena della vigilia di Natale, preparando tra l’altro una mousse di baccalà con crostini di polenta, arrosto di maiale al latte e panettone tostato con zabaglione al caffè. Insieme a lui potremo esplorare le tradizioni culinarie delle feste di Veneto, Emilia Romagna, Calabria, Sicilia e Sardegna.





Sabato alle 23.45 su SBS - The New Pope





La maratona notturna iniziata la settimana scorsa della serie di Paolo Sorrentino su Giovanni Paolo III prosegue con altri quattro episodi, in cui tra l’altro il papa incontrerà Sharon Stone, un incontro che darà al pontefice nuove idee. Jude Law e John Malkovich sono le star di questa serie che immagina un papa molto poco convenzionale.





Lunedì alle 19.45 su SBS World Movies - Haute cuisine





Ve la ricordate Catherine Frot, l’attrice francese leggenda del teatro che ha interpretato tra l’altro la stonatissima Marguerite? Qui la ritroviamo in una commedia in cui interpreta una celebre chef che, a sorpresa, il Presidente della Repubblica nomina come cuoca ufficiale dell’Eliseo. Potranno le invidie nella cucina e le trappole del potere fermare il successo dell’indomita Hortense?





Martedì alle 16.35 su SBS - Alex Polizzi’s Secret Italy





In questo documentario Alex Polizzi visita alcuni aspetti del nostro paese, da cui proviene anche la sua famiglia. Alessandra Maria Luigia Anna Polizzi di Sorrentino (questo è il suo nome completo) è celebre nel Regno Unito per la serie The Hotel Inspector, in cui visita alberghi in difficoltà e li aiuta a rinascere. Qui invece scopre lati insoliti del Bel paese, oggi tra Venezia, le Alpi lombarde e Milano.





Mercoledì alle 20.30 su SBS 8.30 - India’s Wild Eden di David Attenborough





Una delle più recenti produzioni graziata dalla voce più bella e autorevole della televisione britannica, India’s Wild Eden è il frutto di tre anni di riprese nel Karnataka, una delle zone più ricche di fauna e flora al mondo, con alcuni dei paesaggi più mozzafiato del continente asiatico. E poi, noi a David Attenborough non sappiamo resistere.





Giovedì alle 21.25 su SBS - Behind the blue line: Untold Australia





Visto dalla prospettiva dell’unità specializzata multiculturale della polizia, questo documentario racconta la comunità di Mirrabooka, dove convergono il 70 per certo degli immigrati appena arrivati a Perth e dove coabitano 62 nazionalità diverse e oltre 100 lingue diverse.





Vi auguriamo una piacevole settimana in compagnia dei programmi televisivi dei canali SBS. Buona visione!





