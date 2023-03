Da Siviglia a Sydney passando per l'Avana, Città del Messico e Roma

"Quando io ho iniziato a parlare italiano, tanti anni fa, è stato a Roma e mi chiedevano: ma tu che cosa fai qua a Roma ? Io dicevo: a Roma si arriva per amore o per lavoro".





Inizia così a raccontare la sua storia Vanessa Gonzáles, sivigliana che, innamoratasi di un italiano, ha iniziato il suo viaggio di esplorazione e passione per la lingua e la cultura del nostro Paese.





Inizialmente Vanessa e suo marito parlavano tra di loro in inglese ma, piano piano, la voglia di potersi esprimere e capire reciprocamente nella propria lingua madre ha spronato lei a studiare l'italiano e lui a studiare lo spagnolo.



Il nostro podcast per chi impara l'italiano: Ep. 254: La consegna quotidiana delle lettere diventerà un ricordo? SBS Italian 09/03/2023 07:46 Play

"Ho detto va bene, l'inglese va benissimo. Possiamo parlare l'inglese tutta la vita, però meglio se io inizio a imparare la sua lingua e meglio se lui inizia a imparare la mia: così la relazione va ancora meglio".





Vanessa ha due figli e oggi in casa si parla in mix di spagnolo e italiano anche se, commenta Vanessa, "predomina la lingua spagnola, essendo la lingua della mamma". L'inglese, invece, sta rientrando piano piano e in punta di piedi attraverso la scuola e gli amici dei bambini.





Prima di arrivare a Sydney Vanessa e il marito hanno trascorso qualche anno all'Avana e poi si sono spostati a Città del Messico. In quel periodo per Vanessa non è stato difficile approfondire la conoscenza della nostra lingua. La somiglianza con lo spagnolo l'ha molto aiutata all'inizio, e non le sembrava difficile comunicare in italiano con il marito.



Ascolta anche La storia di Emily Wang, da Shangai a Sydney passando per l'Italia SBS Italian 15/12/2022 08:59 Play

Ma, racconta ai nostri microfoni, "è lì che sta la difficoltà. Come tu hai visto io mescolo tanto le lingue italiana e spagnola. A volte penso che sto dicendo una parola in italiano in realtà è o spagnola o l'ho direttamente inventata".





Quando si è accorta di questa difficoltà Vanessa ha deciso di seguire dei corsi di lingua. Ha studiato in due scuole diverse, prima all'Avana e poi a Città del Messico, approfondendo la grammatica ed esercitandosi nella conversazione.





Ho scoperto, ci ha raccontato ancora Vanessa, che l'italiano "è una lingua molto molto bella e che la cultura italiana secondo me si capisce molto meglio se tu parli la lingua; altrimenti la cultura italiana rimane nella parte più superficiale. Per capire veramente come se vive in Italia, come sente un italiano o come come si gode la vita un italiano devi parlare la sua lingua".





A Vanessa non dispiacerebbe tornare a vivere in Italia ancora. Magari per qualche anno. "Roma mi piace tantissimo. Quindi mi piacerebbe tornare a Roma (...) mi piacerebbe tanto anche per i bambini".





Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.