Viktoriya Tkachenko si è innamorata del Bel Paese a prima vista. Legge in russo, ma ascolta libri in italiano

Molti anni fa, per lasciarsi alle spalle un perido difficile, Viktoriya, farmacista originaria dell'Ucraina, si è regalata un viaggio in Italia, precisamente a Verona.





Ma la voglia di cambiare lo scenario della sua vita, le ha fatto decidere, molto velocemente, di provare a stabilirsi nel bel Paese, sebbene non parlasse affatto la lingua e dovesse ricominciare tutto daccapo.



"Sono rimasta molto colpita dall'Italia. Mi è piaciuta tantissimo, poi avevo già la mia amica che abitava a Verona. Sono venuta a trovare una mia amica e sono rimasta praticamente dopo quel viaggio con brevi ritorni a casa", ci ha raccontato.



L'italiano fa parte del mio stile di vita. Pur vivendo a Sydney, lo parlo ogni giorno Credit: Courtesy of Viktoriya Tkachenko La sua strategia per imparare la lingua è stata quella di immergersi completamente nella nuova realtà. "Ho imparato l'italiano frequentando italiani", spiega ai microfoni di SBS Italian, "è stato un periodo della mia vita che mi sono anche proibita di avere amicizie della mia madrelingua o varie, cercando di frequentare il più possibile chi parlava italiano".





In questo modo sono passati vent'anni, durante i quali, un mattoncino alla volta, Viktoriya ha ricostruito la sua vita, pensando di rimanere in Italia per sempre. Ma i piani possono cambiare quando meno ce lo aspettiamo, e ora lei vive a Sydney, dopo essersi innamorata di quello che è da poco diventato suo marito.



Viktoriya parla ben quattro lingue, oltre all'italiano conosce l'inglese ed è parlante madrelingua di ucraino e russo.





Durante la sua permanenza in Italia si è iscritta alla facoltà di lingue, con il desiderio di "approfondire e capire di più e la cultura la letteratura". Oggi coltiva l'italiano chiacchierando con il marito e con gli amici. Preferisce leggere in russo ma confida che in italiano ha scoperto il piacere di ascoltare i libri.





"A me piace tantissimo camminare, ma anche facendo delle cose a casa: cucinando o stirando o [facendo] qualsiasi cosa io ascolto i libri, e mi piace tantissimo".





Qui in Australia Viktoriya ha avviato una sua linea di cosmetici Made in Italy. "Pensa, una donna ucraina porterà una bandiera italiana in Australia", conclude sorridendo.





