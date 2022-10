복지서비스 알아가기: 한인 통역서비스 연결하는 방법

Highlights 응급 상황 발생 시 번호 트리플 제로(000)

센터링크 한인 직원 연결번호 131 202

정부 주택 서비스 1300 652 488 한인 통역 서비스 요청

호주의 사회복지 서비스에 대해 알아보는 시간입니다. 호주에 살고 있는 한인들이 호주 생활에 잘 적응하고 행복하게 생활해 나가기 위해서는 무엇보다도 커뮤니케이션, 의사소통이 중요할 겁니다. 특히 위급한 상황에서는 모국어가 아닌 영어로 내 마음을 표현하기란 쉽지 않을 수 있는데요, 오늘은 호주에서 유용하게 활용하실 수 있는 한국어 통역 서비스에 대해 자세히 알아봅니다. 오늘도 카스(CASS)의 다문화 한인 서비스 개발팀 클레어 박 선생님 연결돼 있습니다.





홍태경 PD(이하 진행자): 오늘은 한국어 통역 서비스를 활용하는 방법 자세히 소개해 주신다고요.





클레어 박: 오늘은 시니어들을 위한 한국어 통역 서비스와 그 사용 방법에 대해 알아보고자 합니다. 어르신들 호주에 사시면서 어딘가에 전화해서 영어로 문의하려면 거의 불가능하거나 기본 영어를 구사하는 것만으로는 어렵게 느껴지시죠.





오늘은 호주 기관에 전화할 때에 복잡한 내용 등으로 인해 원활한 통화가 어려우신 경우 한국어 통역 서비스를 효과적으로 사용하는 방법에 대해 알려드리고자 합니다. 이에 대한 배경을 조금 설명드리자면, 간단한 내용도 일부러 시간을 내시고 번거롭게 저희한테 오셔서 도와달라고 하시는 경우를 보았는데요, 그러다 보니 한국어 통역 서비스를 꼭 상세히 알려드려야겠다고 느꼈습니다. 또한 시니어들이 자립적으로 생활하시는데 조금이라도 도움이 될 수 있도록 하기 위함입니다.





진행자: 먼저 시니어들이 겪을 수도 있는 응급 상황 시에는 어떻게 해야 할지 소개해주세요.



응급 상황 시 한국어 통역 서비스 사용 방법

클레어 박: 어르신들 혼자 계시다가 어떤 위급한 상황이 닥칠 수도 있으니까, 이참에 한국어 통역 서비스를 사용하는 방법을 잘 숙지해 두시면 좋겠습니다. 먼저 상황 판단을 하신 후 응급, 위급한 상황에서는 꼭 000으로 전화하셔야 합니다. 000 를 누른 후 교환원이 Police(경찰), Ambulance(앰뷸런스), Fire(소방서)냐고 묻습니다. 침착하게 해당되는 것을 말하신 후 담당 부서로 연결되면 그때 한인(Korean) 통역사를 요청하시면 됩니다. 응급상황이라도 침착하게 대처하시어 대화를 이어가시기 바랍니다. 너무 흥분하시면 상대방이 잘 못 알아들을 수가 있어 시간만 지연되기 때문입니다. 영어를 잘 못하신다면 이번 기회에 Police(폴리스), Ambulance(앰뷸런스), Fire(화이어)를 연습하시면 좋겠습니다.





한번 연습해 볼까요? 폴리~스!, 앰뷸런스!, 화이어!





경찰 관련 문의 응급은 000 이지만 그외에 리포트 내용은 경미한 범죄나 일반 경찰 문의는 Police Assistance Line on 131 444로 연락하시면 됩니다.





진행자: 알겠습니다. 응급상황이 발생했을 때는 트리플 제로(000)로 전화하신 후에 경찰, 앰뷸런스, 소방서 중에 연결이 필요한 곳을 말씀하시면 되겠네요. 그럼 다음으로 어떤 기관들에서 한국어 통역 서비스를 사용할 수 있는지 기관별로 자세히 알아볼까요.



기관 자체 내 한국어 통역 서비스 사용 방법

클레어 박: 우선 센터링크부터 말씀드리자면, 센터링크 다중언어 서비스 번호131 202입니다. 올해 7월에 센터링크 관련 정보 설명회에서 센터링크 직원이 알려주셨는데요, 그나마 가장 빨리 전화 연결되는 시간대가 오전 8시부터 정오 12시까지라고 합니다. 자세한 전화 연결 방법은 여기를 참고하시면 좋겠고 한국인 직원으로 연결되기까지 음성 서비스로 몇 가지 질문이 이뤄지기 때문에 다소 어려우실 수 있습니다. 이 부분은 센터링크에서 개선이 되면 좋을 것 같습니다. 어떤 면에서 정부 주택 서비스에서는 통역 연결이 간단해서 좋거든요. “What language, please?” 라는 질문에 “Korean”이라고 답하시면 바로 한인 통역사로 연결이 되거든요. 센터링크는 다루는 분야가 광범위해서 거르는 과정이 필요해 보이긴 하지만 한인 어르신들이 독자적으로 사용하시기에는 다소 어려울 수 있습니다.





진행자: 그럼 센터링크 통역 서비스를 진행해주신 사례는 어떤 것이 있나요?





클레어 박: 의뢰인의 휴대폰으로 함께 센터링크 131 202로 전화 연결을 해드렸는데 20분 만에 연결이 돼서 평소보다 빠른 연결 시간에 놀란 적이 있습니다. 보통 대기 시간이 너무 길어서 저도 40분을 대기한 적도 있고요. 그 날 사안의 내용은 의뢰인의 보조금이 많이 줄어서 이유가 무엇인지 물었더니 며칠 후 받은 서류를 작성하셔서 재심을 요청하라는 답변을 받았거든요. 나중에 의뢰인께서 서류를 제게 갖고 오셔서 작성하시고 추가로 필요한 서류는 센터링크 홈페이지에서 찾아서 작성한 후에 센터링크에 잘 전달한 사례가 있었습니다.





진행자: 센터링크 131 202 로 연락해서 한인 통역사를 연결받으신 거군요.





클레어 박: 사실 센터링크는 한인 통역사가 따로 있는 것이 아니라 131 202는 센터링크의 한인 직원이 직접 받는 번호인 것입니다. 그 분들이 직접 전화를 받아서 사안을 처리해 드립니다.





진행자: 정부 주택 서비스는 어떻게 통역이 진행되나요?





클레어 박: 정부 주택에서는 한인 통역사로 진행됩니다. 1300 652 488을 누르시면 앞서 언급했듯이 “What language, please?” 라는 질문에 “Korean”이라고 답하시면 바로 한인 통역사로 연결이 되고 통역사가 “신규 신청입니까, 정부주택에 살고 계십니까, 아니면 수리 관련입니까?”라고 물으시면 해당 답변을 하시면 됩니다. 그럼 해당 부서에 담당자에 연결이 돼서 한인 통역사와 3자 통화를 하게 됩니다. 때에 따라서 먼저 의뢰인의 성함과 전화번호, 주소 등을 묻기도 합니다.





진행자: 정부 주택은 시니어 분들이 많이 거주하시는 곳이기 때문에 이 정보를 알고 계시면 도움을 받으실 수 있을 것 같네요. 그럼 함께 진행되는 사례는 어떤 게 있었나요?





클레어 박 : 정부 주택을 신청하신 지 너무 오래되었고 아직도 정부 주택 사무소에 본인이 등록되어 있는지 모르는 상태에서 병환도 추가로 생기고 자녀들과 함께 사시다가 이사를 가야하는 상황이 생긴 사례자였는데요, 상황 변동 신청서(Change of circumstance)를 작성해서 보내달라는 내용이었습니다. 정부 주택 사무소에 전화해서 통역사를 통해 직접 문의하시고 답변을 들은 사례였습니다.





진행자: 또 호주 정부에서 제공하는 무료 즉석 전화 통역(TIS National) 서비스가 있는데요, 이것도 소개해 주시죠.





클레어 박: TIS National 번호는 131 450입니다. 많은 분들이 아직 이 번호를 잘 모르고 있는데요, 아주 유용한 서비스입니다. 무료이고, 24시간 이용하실 수 있습니다. 무료 즉석 전화 통역(TIS National) 서비스는 호주 내무부 산하에 있는 통역서비스 기관입니다. 131 450으로 전화하시면 서비스 내용에 대한 안내가 나옵니다. “Which language should be interpreter speak? 라고 얘기하면 간단하게 “Korean”이라고 답하시고 “Thanks, you’ve asked for Korean, is that right?”라고 묻습니다. 그럼 “Yes”라고 답하세요. 그런 다음에 에이전시에 등록돼 있는지 영어로 묻는데요, ‘No’라고 답하시고 나서 통역사를 연결할 때까지 전화를 끊지 말고 기다리시면 됩니다. 그리고 나서 통역사가 연결되면 본인 이름과 연락을 원하는 기관의 이름과 전화번호를 알려주시면 됩니다. 교환원이 여러분과 통역사를 해당 기관으로 연결해 줄 때까지 절대 전화를 끊으시면 안 됩니다.