Brasil pede coração de Dom Pedro I a Portugal para comemoração do bicentenário da independência

O coração de Pedro repousa vai para 180 anos dentro de um recipiente de vidro, na Igreja de Nossa Senhora da Lapa, em Porto.





Em 1972, as demais partes dos restos mortais de D.Pedro I foram levadas ao Brasil, e estão no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Mais precisamente, na cripta do Monumento à Independência.





Até agora, existiam contactos informais entre autoridades diplomáticas brasileiras e as religiosas de Portugal que são guardiãs do coração de Pedro, a Irmandade de Nossa Senhora da Lapa, na cidade do Porto.





A SBS sabe que após diligências diplomáticas, o que se considera ser o coração de Pedro, vai ser submetido a perícias no instituto de anatomia patológica da Universidade do Porto.





Pedro morreu de tuberculose em 1834, portanto 12 anos depois de proclamar a independência do Brasil e deixou em testamento, dias antes de morrer, que queria que o coração dele ficasse depositado na cidade portuguesa do Porto, onde viveu antes de partir para o Brasil.





O rei D. Pedro I do Brasil e D. Pedro IV para Portugal foi o monarca que conduziu o Brasil, antiga colónia portuguesa, à independência em 1822.





O Estado português, presidência e governo, quer participar ao mais alto nível no bicentenário da independência do Brasil, em setembro próximo.





Há em Portugal consultas sobre a transferência temporária do coração de Pedro para o Brasil – a Irmandade da Senhora da Lapa, naturalmente, opõe-se. Há quem sugira que o recipiente com o coração de Pedro esteja em períodos alternados no Brasil e em Portugal.