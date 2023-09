CBF anuncia cancelamento do jogo Brasil x Argentina na Austrália

"Estávamos preparados, com toda a logística necessária para esse jogo, porque entendíamos que tínhamos que cumprir esse contrato", explicou Juninho Paulista, coordenador técnico da CBF, durante a coletiva de imprensa dada nesta quarta-feira 11 de maio horário local.





O dirigente afirmou que a CBF está trabalhando para encontrar outro adversário e aproveitar a janela de datas da Fifa, na qual o Brasil confirmou que enfrentará a Coreia do Sul em Seul no dia 2 de junho e o Japão em Tóquio no dia 6.





"As conversas ainda estão no início, provavelmente encontraremos uma equipe africana, a nossa sugestão é que joguemos na Europa", disse Juninho.





O Ministro dos Esportes, Martin Pakula disse estar decepcionado com a Associação de Futebol Argentina. "Acredito que eles devem uma explicação a Austrália". Ele acrescentou que oficiais do futebol daqui para frente vão pensar duas vezes antes de trabalharem com seleções que não honram contratos.

"Infelizmente, os organizadores do amistoso em Melbourne foram informados pela Pitch International, agência que marcou o jogo para 11 de junho de 2022, que a Argentina não está mais preparada para viajar para a Austrália para a partida contra o Brasil", confirmaram os organizadores do evento em uma declaração à imprensa.





A federação argentina não se pronunciou sobre o assunto.

Os organizadores do jogo na Austrália agora dizem que estão "trabalhando com as partes interessadas e relacionadas à partida para revisar todas as opções para o jogo e fornecer mais atualizações o mais rápido possível".





Cerca de 60 mil ingressos foram vendidos e serão reembolsados garantiu Martin Pakula, Ministro dos Esportes de Victoria. Segundo ele Visit Victoria não chegou a fazer pagamentos pelo jogo, apenas investiu em uma campanha de marketing que foi cancelada.





Na coletiva de imprensa o técnico Tite também anunciou seu elenco para os próximos amistosos, que inclui o atacante Gabriel Jesus. O atacante do Manchester City, que foi titular da Seleção na última Copa do Mundo, luta por uma vaga no Catar.





O único nome novo na lista foi o de Danilo, de 21 anos, volante do Palmeiras.