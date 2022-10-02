SBS новини українською – 02/10/2022

У цьому бюлетені:



ЗСУ звільнили та взяли під контроль Лиман

Між Болгарією та Грецією запрацював газопровід, який має знизити енергозалежність ЄС від Росії

Південна Корея розкритикувала випробування балістичних ракет своїм північним сусідом

В Австралії пройшли демонстрації на підтримку протестувальників в Ірані

Користувачів Optus попереджують про активізацію шахраїв у зв’язку з витоком персональних даних

Федерація футболу Австралії засудила поведінку уболівальників на фіналі Кубка Австралії в Сіднеї

Advertisement

***





Цей та інші матеріали SBS Ukrainian можна слухати на будь-якому додатку для подкастів





Підписуйтеся на наш подкаст за посиланням SBS Ukrainian та слухайте найсвіжіші репортажі, інтерв’ю, новини України, Австралії та Світу



