SBS новини українською – 02/10/2022

У цьому бюлетені:
- ЗСУ звільнили та взяли під контроль Лиман
- Між Болгарією та Грецією запрацював газопровід, який має знизити енергозалежність ЄС від Росії
- Південна Корея розкритикувала випробування балістичних ракет своїм північним сусідом
- В Австралії пройшли демонстрації на підтримку протестувальників в Ірані
- Користувачів Optus попереджують про активізацію шахраїв у зв’язку з витоком персональних даних
- Федерація футболу Австралії засудила поведінку уболівальників на фіналі Кубка Австралії в Сіднеї
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