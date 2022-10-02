SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS новини українською – 02/10/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

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Published 2 October 2022 at 11:19am
By Mariana Watson, Claire Slattery
Source: SBS

2 жовтня 2022 року. Бюлетень SBS новин українською мовою.

Published 2 October 2022 at 11:19am
By Mariana Watson, Claire Slattery
Source: SBS
У цьому бюлетені:
  • ЗСУ звільнили та взяли під контроль Лиман
  • Між Болгарією та Грецією запрацював газопровід, який має знизити енергозалежність ЄС від Росії
  • Південна Корея розкритикувала випробування балістичних ракет своїм північним сусідом
  • В Австралії пройшли демонстрації на підтримку протестувальників в Ірані
  • Користувачів Optus попереджують про активізацію шахраїв у зв’язку з витоком персональних даних
  • Федерація футболу Австралії засудила поведінку уболівальників на фіналі Кубка Австралії в Сіднеї
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