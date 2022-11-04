SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS новини українською – 04/11/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS Ukrainian

SBS Ukrainian, 3 pm FM, TV Ch. 38 and 302, every Thursday Source: SBS

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Published 4 November 2022 at 4:01pm
By Mariana Watson
Source: SBS
Available in other languages

4 листопада 2022 року. Бюлетень SBS новин українською мовою.

Published 4 November 2022 at 4:01pm
By Mariana Watson
Source: SBS
Available in other languages
Найголовніше на цю годину:
  • У Форбс очікують найбільшу за останні 70 років повінь
  • До Вікторії прибудуть репатріанти з Сирії
  • ООН не виявила ознак розробки ядерної зброї в Україні
  • У Квінсленді двом казино видали попередження
  • Влада стурбована зростанням кіберзлочинства
  • Країни G-7 обговорять ситуацію в Україні
  • Алекс де Мінаур залишив змагання в Парижі
Дізнайтеся більше:

Українську драму «Памфір» покажуть під час кінофестивалю в Аделаїді

З поглядом у майбутнє. Як волонтер із Перта дбає про відбудову України

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