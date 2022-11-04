SBS новини українською – 04/11/2022

Найголовніше на цю годину:
- У Форбс очікують найбільшу за останні 70 років повінь
- До Вікторії прибудуть репатріанти з Сирії
- ООН не виявила ознак розробки ядерної зброї в Україні
- У Квінсленді двом казино видали попередження
- Влада стурбована зростанням кіберзлочинства
- Країни G-7 обговорять ситуацію в Україні
- Алекс де Мінаур залишив змагання в Парижі
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