SBS новини українською – 06/11/2022

Найголовніше на цю годину:
- У кількох районах Нового Південного Уельсу залишається висока загроза повені
- В Україні загинули тайванський та австралійський добровольці
- Влада Нового Південного Уельсу збільшила кількість людей, які мають право на вакцинацію від японського енцефаліту
- У НПВ посилять правила розкриття інформації для політиків
- Визначився перший учасник французького турніру Мастерс
Дізнайтеся більше:
Роботи українських митців представили на найбільшій в Австралії виставці скульптур під відкритим небом
Що таке Попередження про надзвичайну ситуацію й Рівні пожежної небезпеки та що робити у разі загрози?
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