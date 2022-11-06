SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS новини українською – 06/11/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS Ukrainian

SBS Ukrainian, 3 pm FM, TV Ch. 38 and 302, every Thursday Source: SBS

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Published 6 November 2022 at 11:03am
By Mariana Watson, Julien Oeuillet
Source: SBS
Available in other languages

6 листопада 2022 року. Бюлетень SBS новин українською мовою.

Published 6 November 2022 at 11:03am
By Mariana Watson, Julien Oeuillet
Source: SBS
Available in other languages
Найголовніше на цю годину:
  • У кількох районах Нового Південного Уельсу залишається висока загроза повені
  • В Україні загинули тайванський та австралійський добровольці
  • Влада Нового Південного Уельсу збільшила кількість людей, які мають право на вакцинацію від японського енцефаліту
  • У НПВ посилять правила розкриття інформації для політиків
  • Визначився перший учасник французького турніру Мастерс
Дізнайтеся більше:

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