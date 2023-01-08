SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS новини українською – 08/01/2023

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS Ukrainian

SBS Ukrainian, 3 pm FM, TV Ch. 38 and 302, every Thursday Source: SBS

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Published 8 January 2023 at 11:22am
By Mariana Watson, Essam Al-Ghalib
Source: SBS
Available in other languages

08 січня 2023 року. Бюлетень SBS новин українською мовою.

Published 8 January 2023 at 11:22am
By Mariana Watson, Essam Al-Ghalib
Source: SBS
Available in other languages
Найголовніше на цю годину:
  • Федеральний уряд обіцяє допомогти штатам у подоланні наслідків повені
  • У школі США сталася стрілянина за участю першокласника
  • Незважаючи на заяви Росії щодо припинення вогню, на Сході України тривають обстріли
  • Новак Джокович переміг Даниїла Медведєва в півфіналі Adelaide International
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На саміті НАТО обговорили перспективи вступу України в Альянс

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