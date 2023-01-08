SBS новини українською – 08/01/2023

Найголовніше на цю годину:
- Федеральний уряд обіцяє допомогти штатам у подоланні наслідків повені
- У школі США сталася стрілянина за участю першокласника
- Незважаючи на заяви Росії щодо припинення вогню, на Сході України тривають обстріли
- Новак Джокович переміг Даниїла Медведєва в півфіналі Adelaide International
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Від кулінарії до Сковороди. Як сіднейське видавництво знайомить англомовних читачів з українською культурою
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