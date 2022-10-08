SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS новини українською – 09/10/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

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SBS Ukrainian, 3 pm FM, TV Ch. 38 and 302, every Thursday Source: SBS

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Published 9 October 2022 at 10:05am, updated 9 October 2022 at 10:09am
By Mariana Watson, Hannah Kwon
Source: SBS

9 жовтня 2022 року. Бюлетень SBS новин українською мовою.

Published 9 October 2022 at 10:05am, updated 9 October 2022 at 10:09am
By Mariana Watson, Hannah Kwon
Source: SBS
У цьому бюлетені:
  • У Криму частково зруйновано Керченський міст
  • У Новому Південному Уельсі продовжують діяти попередження про повені
  • Тайська громада Австралії провела панахиду за жертвами стрілянини у дитячому садочку
  • Експерти переконані, що вручення Нобелівської премії правозахисникам України, Росії та Білорусі є засудженням дій Путіна
  • У звільнені території України почала надходити гуманітарна допомога ООН
  • Перегони на Bathurst 1000 перенесли на неділю
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