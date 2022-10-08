SBS новини українською – 09/10/2022

У цьому бюлетені:
- У Криму частково зруйновано Керченський міст
- У Новому Південному Уельсі продовжують діяти попередження про повені
- Тайська громада Австралії провела панахиду за жертвами стрілянини у дитячому садочку
- Експерти переконані, що вручення Нобелівської премії правозахисникам України, Росії та Білорусі є засудженням дій Путіна
- У звільнені території України почала надходити гуманітарна допомога ООН
- Перегони на Bathurst 1000 перенесли на неділю
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Україна сьогодні- 08/10/2022
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