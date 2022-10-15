SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS новини українською – 16/10/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

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Published 16 October 2022 at 10:34am
By Mariana Watson, Essam Al-Ghalib
Source: SBS

16 жовтня 2022 року. Бюлетень SBS новин українською мовою.

Published 16 October 2022 at 10:34am
By Mariana Watson, Essam Al-Ghalib
Source: SBS
У цьому бюлетені:
  • Уряд Австралії планує збільшити термін декретної відпустки до шести місяців
  • Мешканців Вікторі та Нового Південного Уельсу закликають евакуюватися
  • На полігоні в Бєлгородській області РФ внаслідок стрілянини загинуло 11 осіб
  • У Пекіні розпочинається 20-й з’їзд Комуністичної партії
  • У Туреччині внаслідок вибуху на шахті загинула 41 людина
  • Світоліна та Монфіс вперше стали батьками
Дізнайтеся більше:

З поглядом у майбутнє. Як волонтер із Перта дбає про відбудову України

Від шкарпеток до ортопедичного обладнання. Як австралійські волонтери допомагають українським військовим

Що таке Попередження про надзвичайну ситуацію й Рівні пожежної небезпеки та що робити у разі загрози?

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