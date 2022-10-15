SBS новини українською – 16/10/2022

У цьому бюлетені:
- Уряд Австралії планує збільшити термін декретної відпустки до шести місяців
- Мешканців Вікторі та Нового Південного Уельсу закликають евакуюватися
- На полігоні в Бєлгородській області РФ внаслідок стрілянини загинуло 11 осіб
- У Пекіні розпочинається 20-й з’їзд Комуністичної партії
- У Туреччині внаслідок вибуху на шахті загинула 41 людина
- Світоліна та Монфіс вперше стали батьками
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