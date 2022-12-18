SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS новини українською – 18/12/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS Ukrainian

SBS Ukrainian, 3 pm FM, TV Ch. 38 and 302, every Thursday Source: SBS

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Published 18 December 2022 at 11:56am
By Mariana Watson, Peggy Giakoumelos
Source: SBS
Available in other languages

18 грудня 2022 року. Бюлетень SBS новин українською мовою.

Published 18 December 2022 at 11:56am
By Mariana Watson, Peggy Giakoumelos
Source: SBS
Available in other languages
Найголовніше на цю годину:
  • Австралійська федерація футболу застосує санкції до причетних до інциденту під час матчу А-Ліги в Мельбурні
  • Жителів міст Квінана та Кокберн закликають негайно евакуюватися через лісові пожежі
  • Міністр енергетики Австралії підтримує заходи щодо обмеження цін на енергоносії
  • Магазини Cols відкликають продукти із шпинату
  • Рятувальники витягли тіло дитини з-під завалів житлового будинку в Кривому Розі
  • Хорватія обіграла Марокко та завоювала бронзу ЧС-2022
Дізнайтеся більше:

Від кулінарії до Сковороди. Як сіднейське видавництво знайомить англомовних читачів з українською культурою

У Мельбурні знову колядуватимуть за програмою "Колядки при свічках"...

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ООН занепокоєна гуманітарною ситуацією в Україні

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