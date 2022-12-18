SBS новини українською – 18/12/2022

Найголовніше на цю годину:
- Австралійська федерація футболу застосує санкції до причетних до інциденту під час матчу А-Ліги в Мельбурні
- Жителів міст Квінана та Кокберн закликають негайно евакуюватися через лісові пожежі
- Міністр енергетики Австралії підтримує заходи щодо обмеження цін на енергоносії
- Магазини Cols відкликають продукти із шпинату
- Рятувальники витягли тіло дитини з-під завалів житлового будинку в Кривому Розі
- Хорватія обіграла Марокко та завоювала бронзу ЧС-2022
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Від кулінарії до Сковороди. Як сіднейське видавництво знайомить англомовних читачів з українською культурою
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