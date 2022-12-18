SBS новини українською – 18/12/2022

Найголовніше на цю годину:



Австралійська федерація футболу застосує санкції до причетних до інциденту під час матчу А-Ліги в Мельбурні

Жителів міст Квінана та Кокберн закликають негайно евакуюватися через лісові пожежі

Міністр енергетики Австралії підтримує заходи щодо обмеження цін на енергоносії

Магазини Cols відкликають продукти із шпинату

Рятувальники витягли тіло дитини з-під завалів житлового будинку в Кривому Розі

Хорватія обіграла Марокко та завоювала бронзу ЧС-2022

***





Цей та інші матеріали SBS Ukrainian можна слухати на будь-якому додатку для подкастів





Підписуйтеся на наш подкаст за посиланням SBS Ukrainian та слухайте найсвіжіші репортажі, інтерв’ю, новини України, Австралії та Світу



