SBS новини українською – 26/03/2023

Найголовніше на цю годину:
- У Новій Південній Валії оголосили результати виборів
- США та Канада виступили проти авторитарних режимів
- У Північній території відбувся мітинг із закликом посилити боротьбу зі злочинністю
- В Ізраїлі не вщухають протести проти політики чинного уряду
- Українська тенісистка відмовилась тиснути руку російській суперниці
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Україна сьогодні – 26/03/2023
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