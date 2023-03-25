SBS новини українською – 26/03/2023

SBS Ukrainian

SBS Ukrainian, 3 pm FM, TV Ch. 38 and 302, every Thursday Source: SBS

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26 березня 2023 року. Бюлетень SBS новин українською мовою.

Найголовніше на цю годину:
  • У Новій Південній Валії оголосили результати виборів
  • США та Канада виступили проти авторитарних режимів
  • У Північній території відбувся мітинг із закликом посилити боротьбу зі злочинністю
  • В Ізраїлі не вщухають протести проти політики чинного уряду
  • Українська тенісистка відмовилась тиснути руку російській суперниці
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