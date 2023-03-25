SBS новини українською – 26/03/2023

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В Ізраїлі не вщухають протести проти політики чинного уряду

Українська тенісистка відмовилась тиснути руку російській суперниці



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