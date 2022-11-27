SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS новини українською – 27/11/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS Ukrainian

SBS Ukrainian, 3 pm FM, TV Ch. 38 and 302, every Thursday Source: SBS

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Published 27 November 2022 at 11:28am
By Mariana Watson, Julien Oeuillet
Source: SBS
Available in other languages

27 листопада 2022 року. Бюлетень SBS новин українською мовою.

Published 27 November 2022 at 11:28am
By Mariana Watson, Julien Oeuillet
Source: SBS
Available in other languages
Найголовніше на цю годину:
  • На виборах у Вікторії перемагає партія лейбористів
  • Українці вшановують пам’ять жертв Голодомору
  • У результаті стрілянини у школі в Бразилії постраждало шістнадцятеро осіб
  • Збірна Австралії здобула першу перемогу на ЧС-2022
Дізнайтеся більше:

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Роботи українських митців представили на найбільшій в Австралії виставці скульптур під відкритим небом

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