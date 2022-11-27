SBS новини українською – 27/11/2022

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- На виборах у Вікторії перемагає партія лейбористів
- Українці вшановують пам’ять жертв Голодомору
- У результаті стрілянини у школі в Бразилії постраждало шістнадцятеро осіб
- Збірна Австралії здобула першу перемогу на ЧС-2022
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Від кулінарії до Сковороди. Як сіднейське видавництво знайомить англомовних читачів з українською культурою
Роботи українських митців представили на найбільшій в Австралії виставці скульптур під відкритим небом
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