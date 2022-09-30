SBS новини українською – 30/09/2022

У цьому бюлетені:
- Прем'єр-міністр Ентоні Альбанізі визначив часові рамки для проведення референдуму щодо Голосу в Парламенті
- Уряд переглянув бюджет у зв’язку з глобальною економічною кризою
- Путін назвав вибухи на Північних потоках «тероризмом»
- Сьогодні ввечері РФ готується оголосити анексію захоплених українських територій
- Колишньому чемпіону світу з боксу Миколі Валуєву прийшла повістка у військкомат
Дізнайтеся більше:
Вторгнення Росії в Україну вступає в нову небезпечну фазу
Advertisement
***
Цей та інші матеріали SBS Ukrainian можна слухати на будь-якому додатку для подкастів
Підписуйтеся на наш подкаст за посиланням та слухайте найсвіжіші репортажі, інтерв’ю, новини України, Австралії та Світу
Долучайтеся до нашої спільноти у