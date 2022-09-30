SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS новини українською – 30/09/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS Ukrainian

SBS Ukrainian, 3 pm FM, TV Ch. 38 and 302, every Thursday Source: SBS

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Published 30 September 2022 at 12:41pm
By Mariana Watson, Allan Lee
Source: SBS

30 вересня 2022 року. Бюлетень SBS новин українською мовою.

Published 30 September 2022 at 12:41pm
By Mariana Watson, Allan Lee
Source: SBS
У цьому бюлетені:
  • Прем'єр-міністр Ентоні Альбанізі визначив часові рамки для проведення референдуму щодо Голосу в Парламенті
  • Уряд переглянув бюджет у зв’язку з глобальною економічною кризою
  • Путін назвав вибухи на Північних потоках «тероризмом»
  • Сьогодні ввечері РФ готується оголосити анексію захоплених українських територій
  • Колишньому чемпіону світу з боксу Миколі Валуєву прийшла повістка у військкомат
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