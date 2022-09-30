SBS новини українською – 30/09/2022

У цьому бюлетені:



Прем'єр-міністр Ентоні Альбанізі визначив часові рамки для проведення референдуму щодо Голосу в Парламенті

Уряд переглянув бюджет у зв’язку з глобальною економічною кризою

Путін назвав вибухи на Північних потоках «тероризмом»

Сьогодні ввечері РФ готується оголосити анексію захоплених українських територій

Колишньому чемпіону світу з боксу Миколі Валуєву прийшла повістка у військкомат

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