SBS Українською - кілька акцентів у програмі за 26-01-2023

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Як адаптовуються, чим живуть і переймаються новоприбулі українці?
Російське широкомасштабне військове вторгнення на українські землі змусило мільйони людей покинути свої рідні домівки, а таких, за даними ООН та ЮНІСЕФ, є приблизно 14,3 млн. осіб. Прибули переселенці через війну й до Австралії. І ось далі
ви маєте нагоду послухати розмову на теми життя-буття новоприбулих із менеджером з громадських справ Української Громади Нової Південної Валії п-і Мартою Артеменко...
Marta Artemenko is helping other Ukrainian refugees navigate the health system. Source: SBS
День Австралії. У пошуках дати святкування
26 січня є непростою датою для корінних мешканців. Це час нагадування про насильство та винищення їхньої культури. На цю дату припадає Саме в цей день проводяться численні церемонії отримання австралійського громадянства і багато людей офіційно стають австралійцями. Проте щороку гучніше лунають заклики до змін.
Artwork by Sohail Yamin displayed at Australia Day event. Source: Supplied
Як уберегтися від небезпек на пляжах Австралії...
причому високий відсоток через небезпечні океанські течії.«Розривні течії є небезпекою номер один на наших пляжах і спричиняють майже чверть усіх смертей від утоплення в Австралії», — говорить Шейн Доу, генеральний менеджер із безпеки прибережних районів SLSA.
An Indian tourist stands in the large surf at Bondi Beach in Sydney Source: AAP