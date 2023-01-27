SBS Українською - кілька акцентів у програмі за 26-01-2023

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Як адаптовуються, чим живуть і переймаються новоприбулі українці?

ви маєте нагоду послухати розмову на теми життя-буття новоприбулих із менеджером з громадських справ Української Громади Нової Південної Валії п-і Мартою Артеменко...

Російське широкомасштабне військове вторгнення на українські землі змусило мільйони людей покинути свої рідні домівки, а таких, за даними ООН та ЮНІСЕФ, є приблизно 14,3 млн. осіб. Прибули переселенці через війну й до Австралії. І ось далі

День Австралії. У пошуках дати святкування

Artwork by Sohail Yamin displayed at Australia Day event. Source: Supplied

26 січня є непростою датою для корінних мешканців. Це час нагадування про насильство та винищення їхньої культури. На цю дату припадає

Саме в цей день проводяться численні церемонії отримання австралійського громадянства і багато людей офіційно стають австралійцями. Проте щороку гучніше лунають заклики до змін.