SBS Українською - кілька акцентів у програмі за 26-01-2023

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SBS Ukrainian / SBS Українською - завжди актуальні теми. Інтерв'ю, репортажі, розповіді про життя-буття на 5-му континенті планети й щоденні вістки з Австралії, України та з інших країн світу... Багато важливого і цікавого є тут: sbs.com.au/language/ukrainian

Як адаптовуються, чим живуть і переймаються новоприбулі українці?

Російське широкомасштабне військове вторгнення на українські землі змусило мільйони людей покинути свої рідні домівки, а таких, за даними ООН та ЮНІСЕФ, є приблизно 14,3 млн. осіб. Прибули переселенці через війну й до Австралії. І ось далі
ви маєте нагоду послухати розмову на теми життя-буття новоприбулих із менеджером з громадських справ Української Громади Нової Південної Валії п-і Мартою Артеменко...

Marta Artemenko is helping other Ukrainian refugees navigate the health system (SBS)
Marta Artemenko is helping other Ukrainian refugees navigate the health system. Source: SBS


День Австралії. У пошуках дати святкування

Art work by Sohail Yamin
Artwork by Sohail Yamin displayed at Australia Day event. Source: Supplied
26 січня є непростою датою для корінних мешканців. Це час нагадування про насильство та винищення їхньої культури. На цю дату припадає
День Австралії, який є державним святом.
Саме в цей день проводяться численні церемонії отримання австралійського громадянства і багато людей офіційно стають австралійцями. Проте щороку гучніше лунають заклики до змін.

Як уберегтися від небезпек на пляжах Австралії...

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An Indian tourist stands in the large surf at Bondi Beach in Sydney Source: AAP
Минулого року організація Surf Life Saving Australia (SLSA) здійснила 10 000 порятунків,
причому високий відсоток через небезпечні океанські течії.«Розривні течії є небезпекою номер один на наших пляжах і спричиняють майже чверть усіх смертей від утоплення в Австралії», — говорить Шейн Доу, генеральний менеджер із безпеки прибережних районів SLSA.


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