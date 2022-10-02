Україна сьогодні – 02/10/2022

Україна звільнила стратегічний пункт РФ – Лиман

На Харківщині виявили розстріляну колону з цивільними автомобілями

Росія почала насильну паспортизацію в Маріуполі

У Києві відбувся мітинг із закликом звільнити українських військовополонених

Через вето Росії ООН не змогла ухвалити рішення про невизнання змін у територіальному статусі України

Експерти вважають, що Білорусь стала плацдармом для російських військ готуючись зустріти 20 тис. мобілізованих росіян

З України можуть виїхати 5 млн людей

ЮНЕСКО закликало Росію залишити Україну

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