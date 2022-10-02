Україна сьогодні – 02/10/2022

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Ukrainian soldiers sit on an armoured military vehicle in the city of Severodonetsk, Donbas region, on 7 April, 2022.

Україна звільнила стратегічний пункт РФ – Лиман Source: AAP

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Published 2 October 2022 at 12:09pm
By Liudmyla Pavlenko
Source: SBS

Найголовніше про 220-день війни в Україні.

Published 2 October 2022 at 12:09pm
By Liudmyla Pavlenko
Source: SBS
  • Україна звільнила стратегічний пункт РФ – Лиман
  • На Харківщині виявили розстріляну колону з цивільними автомобілями
  • Росія почала насильну паспортизацію в Маріуполі
  • У Києві відбувся мітинг із закликом звільнити українських військовополонених
  • Через вето Росії ООН не змогла ухвалити рішення про невизнання змін у територіальному статусі України
  • Експерти вважають, що Білорусь стала плацдармом для російських військ готуючись зустріти 20 тис. мобілізованих росіян
  • З України можуть виїхати 5 млн людей
  • ЮНЕСКО закликало Росію залишити Україну
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