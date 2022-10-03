Україна сьогодні – 03/10/2022

Набрав чинності закон США про лендліз для України

Україна хоче вступити в НАТО за пришвидшеною процедурою

Гендиректор МАГАТЕ обговорить з Україною та РФ створення зони ядерної безпеки довкола ЗАЕС

Росія затримала майже 500 працівників електростанції включаючи директора через відмову співпрацювати з Росатомом

У генштабі розповіли про втрати РФ у війні та прозвітували про оперативну ситуацію на фронті