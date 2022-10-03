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Україна сьогодні – 03/10/2022

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Україна провела зачистку Лимана від ворогв Source: AFP / YASUYOSHI CHIBA/AFP via Getty Images

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Published 3 October 2022 at 12:24pm
By Liudmyla Pavlenko
Source: SBS

Найголовніше про 221-день війни в Україні.

Published 3 October 2022 at 12:24pm
By Liudmyla Pavlenko
Source: SBS
  • Набрав чинності закон США про лендліз для України
  • Україна хоче вступити в НАТО за пришвидшеною процедурою
  • Гендиректор МАГАТЕ обговорить з Україною та РФ створення зони ядерної безпеки довкола ЗАЕС
  • Росія затримала майже 500 працівників електростанції включаючи директора через відмову співпрацювати з Росатомом
  • У генштабі розповіли про втрати РФ у війні та прозвітували про оперативну ситуацію на фронті
  • Росія почала блокувати виїзд із Херсонської області та вимкнула газопостачання
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