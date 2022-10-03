SBS новини українською – 03/10/2022

У цьому бюлетені:
- Австралія розширює санкції проти Росії у відповідь на анексію українських територій
- Австралія, США та Японія обговорили питання безпеки та домовилися надалі підтримувати Україну
- Папа Римський звернувся до Путіна та Президента Зеленського і закликав до мирних переговорів
- Ціни на нерухомість в Австралії падають п’ятий місяць поспіль
- У Болгарії на дострокових парламентських вибораз перемагає партія екс-прем’єра Бойко Борисова
- Кількість загиблих у результаті тисняви на стадіоні в Індонезії сягла 174 осіб
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Довгий і складний шлях до діагностики ендометріозу
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