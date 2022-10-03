SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS новини українською – 03/10/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS Ukrainian

SBS Ukrainian, 3 pm FM, TV Ch. 38 and 302, every Thursday Source: SBS

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Published 3 October 2022 at 11:20am, updated an hour ago at 11:33am
By Mariana Watson, Marcus Megalokomos
Source: SBS

3 жовтня 2022 року. Бюлетень SBS новин українською мовою.

Published 3 October 2022 at 11:20am, updated an hour ago at 11:33am
By Mariana Watson, Marcus Megalokomos
Source: SBS
У цьому бюлетені:
  • Австралія розширює санкції проти Росії у відповідь на анексію українських територій
  • Австралія, США та Японія обговорили питання безпеки та домовилися надалі підтримувати Україну
  • Папа Римський звернувся до Путіна та Президента Зеленського і закликав до мирних переговорів
  • Ціни на нерухомість в Австралії падають п’ятий місяць поспіль
  • У Болгарії на дострокових парламентських вибораз перемагає партія екс-прем’єра Бойко Борисова
  • Кількість загиблих у результаті тисняви на стадіоні в Індонезії сягла 174 осіб
Дізнайтеся більше:

Довгий і складний шлях до діагностики ендометріозу

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