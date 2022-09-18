SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Україна сьогодні – 18/09/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Politics

У Південних областях України тривають важкі бої Source: AAP, AP / AAP Image/AP Photo/Andriy Dubchak

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Published 18 September 2022 at 3:26pm
By Liudmyla Pavlenko
Source: SBS

Найголовніше про 206-день війни в Україні.

Published 18 September 2022 at 3:26pm
By Liudmyla Pavlenko
Source: SBS
  • У звільненому Ізюмі рятувальники продовжують розчищати зруйновані будівлі
  • Поблизу Ізюма виявлено 445 місць поховань 99% з них мають ознаки вбивства
  • Російські війська замінували майже усі окуповані райони на Харківщині
  • У Кривому розі тривають роботи з відновлення гідроспоруд після атак РФ
  • Росія почали використовувати іранські безпілотники Камікадзе
  • У Південних областях України тривають важкі бої
  • На Херсонщині Росія використовує кадирівців у ролі загороджувальних підрозділів
  • Понад 3 млн тон української пшениці експортовано за півтора місяці дії зернового коридору
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