Україна сьогодні – 22/01/2023

В Україні попрощалися із загиблими внаслідок падіння гелікоптера в Броварах

ЗСУ фіксують активізацію роботи російських розвідувальних безпілотників

За даними України, загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабної війни вже перевищили 120 тисяч

Британська розвідка вважає, що російські сили, ймовірно, відновлюють свої позиції в місті Соледар після його захоплення на початку тижня

Ситуація навколо захопленої ЗАЕС та всередині станції погіршується

Для покриття дефіциту державного бюджету України цього року знадобиться приблизно 38 мільярдів доларів