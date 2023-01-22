Україна сьогодні – 22/01/2023

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Володимир і Олена Зеленські попрощалися із загиблим в авіакатастрофі керівництвом МВС Credit: https://www.president.gov.ua/

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Найголовніше про 332-день війни в Україні.

  • В Україні попрощалися із загиблими внаслідок падіння гелікоптера в Броварах
  • ЗСУ фіксують активізацію роботи російських розвідувальних безпілотників
  • За даними України, загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабної війни вже перевищили 120 тисяч
  • Британська розвідка вважає, що російські сили, ймовірно, відновлюють свої позиції в місті Соледар після його захоплення на початку тижня
  • Ситуація навколо захопленої ЗАЕС та всередині станції погіршується
  • Для покриття дефіциту державного бюджету України цього року знадобиться приблизно 38 мільярдів доларів
  • Російські армійці майже знищили національний природний парк “Святі гори” на Донеччині
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