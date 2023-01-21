SBS новини українською – 22/01/2023

Найголовніше на цю годину:
- У Києві відбулася церемонія прощання із загиблим в авіакатастрофі керівництвом МВС
- Федеральна опозиція продовжує критикувати рішення уряду щодо обмеження цін на енергоносії
- У світі розпочали святкування Китайського нового року
- Туреччина скасувала візит шведського міністра через напругу щодо заявки на вступ у НАТО
- На Австралійському чемпіонаті з тенісу Олексій Попирін програв Бену Шелтону, а Новак Джокович зустрінеться з Алексом Де Мінауром
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Від кулінарії до Сковороди. Як сіднейське видавництво знайомить англомовних читачів з українською культурою
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