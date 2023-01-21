SBS новини українською – 22/01/2023

SBS Ukrainian

SBS Ukrainian, 3 pm FM, TV Ch. 38 and 302, every Thursday Source: SBS

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22 січня 2023 року. Бюлетень SBS новин українською мовою.

Найголовніше на цю годину:
  • У Києві відбулася церемонія прощання із загиблим в авіакатастрофі керівництвом МВС
  • Федеральна опозиція продовжує критикувати рішення уряду щодо обмеження цін на енергоносії
  • У світі розпочали святкування Китайського нового року
  • Туреччина скасувала візит шведського міністра через напругу щодо заявки на вступ у НАТО
  • На Австралійському чемпіонаті з тенісу Олексій Попирін програв Бену Шелтону, а Новак Джокович зустрінеться з Алексом Де Мінауром
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