"አድዋ አፍሪካ ጨለማዋ አኅጉር በምትባልበት ዘመን የአፍሪካውያን ነፃነትን ያወጀ ትንቢታዊ የነጋሪት ድምፅ ነበር" አቶ በርይሁን ደጉ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "አድዋ አፍሪካ ጨለማዋ አኅጉር በምትባልበት ዘመን የአፍሪካውያን ነፃነትን ያወጀ ትንቢታዊ የነጋሪት ድምፅ ነበር" አቶ በርይሁን ደጉPlay04:16ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Beryihun Degu Source: B. DeguGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (3.87MB)Published 26 February 2021 at 10:57am, updated 27 February 2021 at 4:49pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS አቶ በርይሁን ደጉ፤ በአውስትራሊያና ኒውዝላንድ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ተጠባባቂ ጉዳይ ፈጻሚ፤ ስለ አድዋ ድል ታላቅነትና የ125ኛውን የአድዋ ድል ክብረ በዓል በኢትዮጵያውያን አውስትራሊያውያን ዘንድ እንደምን እንደሚከበር ይናገራሉ።Published 26 February 2021 at 10:57am, updated 27 February 2021 at 4:49pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS“የአድዋ ድል ትልቁ ምስጢር ኢትዮጵያዊ አንድነት ነው” ረ/ፕ/ር አበባው አያሌው“የአድዋ ድል ትልቁ ምስጢር ኢትዮጵያዊ አንድነት ነው” ረ/ፕ/ር አበባው አያሌውShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ