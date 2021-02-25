ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"አድዋ አፍሪካ ጨለማዋ አኅጉር በምትባልበት ዘመን የአፍሪካውያን ነፃነትን ያወጀ ትንቢታዊ የነጋሪት ድምፅ ነበር" አቶ በርይሁን ደጉ

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Beryihun Degu

Beryihun Degu Source: B. Degu

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Published 26 February 2021 at 10:57am, updated 27 February 2021 at 4:49pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

አቶ በርይሁን ደጉ፤ በአውስትራሊያና ኒውዝላንድ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ተጠባባቂ ጉዳይ ፈጻሚ፤ ስለ አድዋ ድል ታላቅነትና የ125ኛውን የአድዋ ድል ክብረ በዓል በኢትዮጵያውያን አውስትራሊያውያን ዘንድ እንደምን እንደሚከበር ይናገራሉ።

Published 26 February 2021 at 10:57am, updated 27 February 2021 at 4:49pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
“የአድዋ ድል ትልቁ ምስጢር ኢትዮጵያዊ አንድነት ነው” ረ/ፕ/ር አበባው አያሌው

“የአድዋ ድል ትልቁ ምስጢር ኢትዮጵያዊ አንድነት ነው” ረ/ፕ/ር አበባው አያሌው



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