ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen በግል ከ25 ኪሎ ግራም ያልበለጠ በርበሬና ሽሮን የመሳሰሉ የምግብ ግብኣቶችን ከኢትዮጵያ ወደ አውስትራሊያ ለማስገባት ሊያሟሉ የሚገባዎት መመዘኛዎች ምንድናቸው?Play10:57ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Tesfaye Endeshaw. Credit: Martha TsegawGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.08MB)Published 30 September 2022 at 5:35pm, updated 20 minutes ago at 9:50pmBy Martha TsegawSource: SBS አቶ ተስፋዬ እንደሻው፤ የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያን ማኀበረሰብ ማኅበር ፕሬዚደንት፤ ከአገር ቤት ሽሮና በርበሬን የመሳሰሉ ባሕላዊ የምግብ ግብኣቶችን ከኢትዮጵያ ወደ አውስትራሊያ ለማስገባት ስለሚቻልባቸው መሥፈረቶች ከአውስትራሊያ ግብርና ዲፓርትመንት የተሰጣቸውን ምላሽ አስመልክተው ያስረዳሉ።Published 30 September 2022 at 5:35pm, updated 20 minutes ago at 9:50pmBy Martha TsegawSource: SBSአንኳሮችመስፈርቶችመብትና ግዴታዎችይግባኝየምግብ ግብኣት መመዘኛዎቹን ለመመልከት እዚህ ይጫኑ። ተጨማሪ ያድምጡበርበሬ ፤ ሽሮ እና ቅመማ ቅመምን ወደ አውስትራሊያ በግለሰብ ደረጃ እንዳይገባ መከልከሉ በነዋሪዎች ላይ ቅሬታን አስነሳ" በርበሬ ፤ ሽሮ እና ቅመማ ቅመምን ግለሰቦች ወደ አውስትራሊያ እንዳያስገቡ በተደረገው ገደብ ላይ ከሚመለከታቸው ጋር ለመነጋገር እየሰራን ነው ፡ " - አቶ ተስፋዬ እንደሻው በቪክቶርያ የኢትዮጵያውያን ማህበረሰብ ማህበር ፕሬዝደንትShareLatest podcast episodesየኮቪድ - 19 ወረርሽኝ ወሸባ ድንጋጌና ክፍያ ሊያበቃ ነው"ነፍስ ይማር ለማለት አቅቶኛል፤ የማዲንጎን ሞት አምኜ ለመቀበል አልቻልኩም" ድምፃዊት ብፅዓት ስዩምጊፋታ፤ የወላይታ አዲስ ዘመን፣ ዕርቅና የዕብድ ገበያዩናይትድ ስቴትስ የሩስያ ኑክሊየርን እጠቀማለሁ ባይነት 'አስከፊ መዘዞች' እንዳሉት አሳሰበች