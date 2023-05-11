كم هي حصة أس بي أس في الموازنة الفيدرالية؟ تعرفوا على جوانب مختلفة شملتها موازنة جيم تشالرز

النقاط الرئيسية: قال وزير الخزانة جيم تشالمرز إن الميزانية ستبني اقتصاداً أقوى ومجتمعاً أكثر مساواة

6.0 مليارات دولار إلى هيئة الإذاعة الأسترالية ABC، في حين أن SBS سوف تتلقى 1.8 مليار دولار على مدى 5 سنوات

قول جيم تشالمرز إن الميزانية ستكون قادرة على تخفيف ضغوط تكلفة المعيشة على الأشخاص الذين يعيشون في أستراليا، دون زيادة التضخم

قال وزير الخزانة جيم تشالمرز إن الميزانية ستبني اقتصاداً أقوى ومجتمعاً أكثر مساواة.





حيث يتوقع وزير الخزانة فائضًا صغيرًا هذا العام، لكن الإجراءات الأخرى تظهر ظروفا اقتصادية صعبة في المستقبل.





ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم الاقتصادي العام المقبل قبل أن يتعافى بشكل طفيف، بينما من غير المتوقع أن يتباطأ التضخم الى النسب المرجوة قبل 2024-25.





ولكن قال جيم تشالمرز للبرلمان إن الميزانية مسؤولة وتعطي الأولوية لمن هم في أمس الحاجة إليها.





وفي الوقت نفسه، أدت الإيرادات غير المتوقعة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وارتفاع فرص العمل إلى خفض فرصة أستراليا في الوقوع في ديون بقيمة تريليون دولار.



ويقول أمين الخزانة إن إعادة الإيرادات إلى الميزانية تعني أن الديون ستنخفض بنحو 300 مليار دولار، مما يوفر 83 مليار دولار من تكاليف الفائدة على مدى السنوات الـ 12 المقبلة.





وعلى المستوى البيئي ستقوم الحكومة الفيدرالية بإنشاء وكالتين جديدتين لحماية البيئة في أستراليا.





وتوفر الميزانية الفيدرالية 121 مليون دولار على مدى أربع سنوات لإنشاء أول هيئة مراقبة بيئية وطنية، تسمى Environment Protection Australia حماية البيئة في أستراليا.





وسيكون دور الوكالة المستقلة هو تنفيذ مجموعة جديدة من القوانين لحماية الطبيعة، ومنع التجاوزات أو الموافقة عليها، ووضع الشروط وضمان استيفائها.





ويأتي ذلك بعد أن وجدت مراجعة أن القوانين البيئية في أستراليا تفشل، حيث تظهر العديد من النظم البيئية علامات الانهيار المحتمل.





وتشمل الميزانية أيضا 51.5 مليون دولار على مدى أربع سنوات لوكالة ثانية، تسمى Environment Information Australia معلومات البيئة في أستراليا.





تحتوي الميزانية أيضا على مخصصات لإصلاح قوانين الطبيعة الوطنية، وإنشاء مخطط تجارة التنوع البيولوجي الموعود الذي سيشهد قيام القطاع الخاص بدفع ملاك الأراضي لحماية البيئة واستعادتها.





وأما على المستوى الإعلامي ستتلقى هيئات البث الوطنية الأسترالية الدعم في هذه الميزانية.



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حيث سيذهب 6.0 مليارات دولار إلى هيئة الإذاعة الأسترالية ABC، في حين أن SBS سوف تتلقى 1.8 مليار دولار على مدى 5 سنوات.





45 مليون دولار على مدى 4 سنوات بدايةً من سنة 2024-25 هي للسماح ل SBS لمواصلة نقل الأخبار والمحتوى للمجتمعات الناطقة باللغة الصينية والعربية في أستراليا، في حين 52.4 مليون دولار على مدى 3 سنوات إلى ABC لمواصلة دعم الأخبار والمستجدات المحلية.





وتقول الحكومة إن ميزانيتها لعام 2023 ستدعم وسائل الإعلام المحلية وتعزز الوعي الإعلامي.





حيث سيخصص 9.1 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات، بما في ذلك 5 ملايين دولار على مدى عامين لوكالة Australian Associated Press، و2.5 مليون دولار خلال نفس الفترة لتعزيز الوعي الإعلامي في المجتمعات المتنوعة ثقافيا ولغويا.





وسيتم تخصيص 1.6 مليون دولار لبرنامج مساعدة وسائل الإعلام الإخبارية لدعم الصحافة وتنوع وسائل الإعلام.





وستقدم الحكومة تمويلا إضافيا في 2023-24 لدعم استمرار توفير خدمات البث في مجتمعات الأمم الأولى والعمل على تقييم حالة البث في هذه المناطق.



The 2023-2024 Budget Papers are seen at a printing facility prior to being delivered to Parliament House in Canberra, Sunday, May 7, 2023. Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE ومن جهة أخرى تتضمن الميزانية لهذا العام إعطاء 300000 مقعد مجاني في المعاهد الـ TAFE، مع 3.7 مليار دولار إضافية لتعزيز المهارات في الخمس سنوات القادمة.





ويهدف مبلغ إضافي قدره 54.3 مليون دولار إلى تحسين نوعية الخدمات، وتقديم دعم أفضل للأشخاص، بمن فيهم النساء، وسكان الأمم الأولى، والأشخاص ذوو الإعاقة، لإكمال تدريبهم المهني.





أما فيما يتعلق بوباء بكوفيد 19 لا يزال أولوية صحية عالية للحكومة الفيدرالية في هذه الميزانية.





حيث سيتم توفير تمويل إضافي على مدى خمس سنوات لتحسين استراتيجية نشر لقاح كوفيد-19، وتزويد الأستراليين بعلاجات للفيروس.





ويشمل التمويل أكثر من 750 مليون دولار لضمان الوصول إلى مقدمي إدارة اللقاحات، بما في ذلك الصيدليات المجتمعية.





وكما تم تخصيص 285.5 مليون دولار لحماية المجموعات ذات الأولوية، من خلال تزويد الولايات والأقاليم بـ 50 في المئة من تكلفة فحص الـ PCR.





وكما خصصت الحكومة تمويلا إضافيا قدره 591.3 مليون دولار على مدى عامين لمواصلة استجابة الحكومة لكوفيد-19 في مراكز رعاية المسنين.





وستحصل الشركات الصغيرة على بعض الإعفاءات الضريبية مع إعلان الحكومة أنها ستخفض الفائدة على الناتج المحلي الإجمالي Gross domestic product أو ما يعرف بـ G D P كما ستخفض أقساط G S T من 12 إلى 6 في المئة لسنة 2023-24.





وكما سيتم شطب الفوائد المترتبة على الأصول الفورية مؤقتا إلى 20000 دولار في العام المالي المقبل، مما يشجع الشركات الصغيرة على الاستثمار في المعدات.





وكما ستوفر الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم فواتير الطاقة الخاصة بها مع الإعلان عن مخصصات لدعم فواتير الطاقة.





وستقوم الحكومة بتوسيع الأهلية لنظام ضمان المنزل الأول للمقيمين الدائمين وأي شخص لم يمتلك منزل في السنوات العشر الماضية.





وستقدم الحكومة حوافز جديدة، مثل زيادة الإقرارات الضريبية لمشاريع البناء للإيجار التي تتكون من 50 شقة أو منزلا أو أكثر.





ومن المتوقع أن يفتح هذا الإجراء 150.000 عقار على مدى عشر سنوات.



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وتخصص الحكومة أيضا مبلغا إضافيا قدره 67.5 مليون دولار لتمويل حالات التشرد في الولايات والأقاليم.





وكما ستزيد مساعدة الإيجار بنسبة 15 في المئة، بتكلفة تصل إلى 2.7 مليار دولار على مدى خمس سنوات.





ويقول وزير الخزانة جيم تشالمرز لفترة طويلة جدا، كان السكن الآمن والميسور التكلفة ، بعيدا عن متناول الكثير من الأستراليين.



وكما قدمت ميزانية عام 2023 تمويلا لبعض المنظمات لمواصلة تقديم خدمات المساعدة على الاستقرار للاجئين والمهاجرين الشباب لتحسين نتائج عملهم.





وستقدم الحكومة 9.1 مليون دولار في السنة المالية المقبلة لتمديد خدمات دعم الشباب الحالية لمدة 12 شهرا.





ويهدف هذا إلى ضمان استمرار الدعم للاجئين والمهاجرين الذين وصلوا أستراليا منذ أكثر من 5 سنوات ولديهم احتياجات للاستقرار لم يتم حلها بعد.



Савезни благајник Џим Чалмерс је после објаве буџета поздрављен аплаузом премијера Албанезеа и лабуристичких посланика Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE ويقول جيم تشالمرز إن الميزانية ستكون قادرة على تخفيف ضغوط تكلفة المعيشة على الأشخاص الذين يعيشون في أستراليا، دون زيادة التضخم.





ويقول إنه يتطلع أيضا إلى بناء القدرات في الاقتصاد، من خلال تعزيز مجال الرعاية الصحية، وتوسيع الفرص، وتنمية القدرة الصناعية والتجاه نحو الطاقة المتجددة.





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