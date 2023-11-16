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大病小病都用抗生素？新报告：澳抗生素处方率上升 耐药性有何危害？

根据一份新报告，澳大利亚是发达国家中抗生素使用水平最高的国家之一。随着抗生素处方率的上升，医学专家担心严重的感染会对抗生素产生更强的耐药性，届时患者将没有其他的治疗选择。

A person standing at a pharmacy counter.

Prescription rates for antibiotics rose 10 per cent in 2022, according to a new report Source: AAP / Lukas Coch

要点：
  • 根据一份新报告，澳大利亚是发达国家中抗生素使用水平最高的国家之一；
  • 该报告发现，一些细菌对普通药物的耐药性越来越强；
  • 在严重情况下，当抗生素无效时，患者没有其他治疗选择。
一份新报告警告患者停止囤积抗生素，并提醒医生等医护人员在治疗小病时，需谨慎考虑开具抗生素。

澳大利亚医疗保健安全与质量委员会周四发布的一份新报告显示，导致金黄色葡萄球菌感染、胃肠病和淋病的危险细菌对普通药物的耐药性越来越强。

在严重情况下，当抗生素无效时，患者没有其他治疗选择。

该报告显示，在新冠疫情最严重时，这类药物的处方率下降了25%；但到2022年，处方率却上升了10%，令人担忧。

该报告发现，澳大利亚是发达国家中抗生素使用水平最高的国家之一，去年平均每三个人中就有一人至少使用过一种抗生素。

健康专家对此表示担忧，并呼吁采取紧急行动遏制这一趋势。
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该委员会高级医学顾问约翰·特尼奇（John Turnidge）教授称这个问题是“我们这个时代最严峻的健康挑战之一”，并表示澳大利亚仍有机会解决。

他说，医生、其他医护人员和患者都可以发挥作用，无论是在开具或者使用抗生素方面“更加聪明”。

特尼奇教授呼吁对抗生素的开具和使用需“三思而后行”。

“如果不这样做，将来我们可能无法进行器官移植、癌症化疗、糖尿病治疗和大手术等医疗程序。”

“这种黯淡的前景，没有人希望看到。”
Surgeons operating on patient in operating theatre under lights
Antibiotic resistance could stop us from performing some medical procedures, an expert has warned. Credit: E+
世界卫生组织估计，到2050年，抗生素耐药性可能导致多达1000万人死亡。

2022年发表在医学期刊《柳叶刀》上的一项研究发现，抗生素耐药性已经导致澳大利亚每年数百人死亡。

传染病专家、该委员会顾问彼得·科利尼翁（Peter Collignon）教授提醒患者，抗生素无法帮助治疗像感冒或流感这样的病毒，大约有5％的人因服用抗生素而产生不良反应。

科利尼翁说：“对于脑膜炎、肺炎或败血症等严重感染，你需要使用抗生素来维持生命，医生会帮助你解决这个问题。”

“然而，对于许多患有非严重疾病的人来说，情况并非如此。”

特尼奇表示，有新的证据表明，使用抗生素可能导致晚年有长期慢性疾病。

“抗生素可以挽救生命，所以我们应该留着它来治疗危及生命的疾病，但我们也要记住，抗生素也可能造成重大伤害。”
A person grabbing medication from a shelf in the pharmacy
There was a concerning 10 per cent increase in antibiotic prescriptions in 2022. Source: AAP / Julien Behal/PA/Alamy
2020年和2021年抗生素使用量下降，这被归因于新法规和与新冠相关的社交距离规定的实施，呼吸道感染病例由此减少。

该报告建议社区卫生和老年护理工作者遵循有关指南，这些指南指导何时适合为尿路感染、皮肤感染、慢性阻塞性肺病和其他呼吸道感染的患者开具抗生素。

该报告指出，医院需要更加关注如何使用抗生素来预防手术患者的感染、管理已知的耐药细菌并注意抗真菌耐药性。

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Published 16 November 2023 1:06pm
Source: AAP
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