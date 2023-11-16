Latest

想与圣诞老人通话？澳洲人今起可在全澳1.45万个公用电话免费拨打

如果你并不想给圣诞老人写信，也不想到喧闹的购物中心去圣诞老人见面，那么如今你可以通过另一种方式直接与圣诞老人分享自己的愿望清单。更重要的是，电信公司希望，这一体验能够让孩子们了解如何使用传统公用电话。

A child in a blue dress makes a call on a payphone

Australians of all ages can call Santa for free until Christmas Eve, via any Telstra payphone. Source: Supplied / Telstra

要点：
  • 澳大利亚人可以免费通过Telstra在各地的公用电话给圣诞老人打电话；
  • 打电话的人可以与圣诞老人分享自己的愿望清单，并告诉他自己今年的表现；
  • Telstra希望，这一体验能够教会孩子们了解如何在紧急情况下使用公用电话。
距离圣诞节只有一个多月了，这意味着圣诞老人可能很快就会从你家烟囱中滑下来。

对于一些不喜欢在购物中心拥挤的人群中穿梭，也不喜欢在去北极的路上冒着丢失信件风险的人来说，如今有另一种方式可以和圣诞老人分享圣诞愿望清单——通过Telstra的14500个公用电话和圣诞老人联系，拨打电话是免费的。

无论白天还是黑夜，圣诞老人都可以随时与你聊天。

“你可以全天候给圣诞老人打电话，直到平安夜，”Telstra零售和区域执行官雅娜·科塔特科（Jana Kotatko）表示。

对致电者并没有年龄限制，这意味着那些心态年轻的人也可以与圣诞老人交谈。

科塔特科说，她和圣诞老人通了电话，这是“一次有趣而令人兴奋的经历”。

在被电话那头的圣诞老人问及名字以及今年的表现之后，她分享了她的圣诞愿望清单。

她说：“我希望能有一副新滑雪板作为圣诞礼物，我喜欢圣诞老人问我最喜欢去哪里滑雪。”

“我们聊了一会，然后他就得走了，因为有很多其他孩子都想打电话给他。”
Santa standing in front of a payphone near the Sydney Harbour Bridge
Telstra has switched on its direct line to the North Pole so Australians of all ages can call Santa. Source: Supplied / Telstra
科塔特科说：“Telstra希望以‘一种有趣、引人入胜和神奇的方式’教孩子如何使用公用电话，这样他们在紧急情况下需要联系家长或监护人时会更有准备。”

“有很多孩子……他们只知道如何使用智能手机，”她说。

“学会如何找到最近的公用电话，并知道如何使用传统电话是一项非常重要的技能。”

如何给圣诞老人打电话？

从 11 月 15 日到 12 月 24 日，任何人在澳大利亚境内的任何Telstra 公用电话上拨打 # HO HO HO（#464646），就会被转接到北极的圣诞老人工作室。

你可以点击
这里
找到离你最近的公用电话。

Telstra表示，所有的公用电话都方便轮椅使用者，并且按键上有特别设计，方便视力不佳者使用。

电话的音量可以调节，但没有循环功能。

有听障或其他沟通障碍的人士可以通过Telstra公用电话的电传打字功能给圣诞老人打电话。

可惜的是，对于那些说其他语言的人，现在只能用英语打电话给圣诞老人。

欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。

请在
Facebook
Twitter
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。
READ MORE

澳大利亚各地房租飙升 哪些邮政编码区的租金最难以负担？

维州Myki卡近两亿澳元无人申领 当局敦促市民申请退款

“Matildas”当选澳大利亚2023年度词汇

新报告：财务压力和收入不平等影响澳大利亚社会凝聚力

外卖总会发生很多状况？原因可能如下

新规即将实施 维州哪些房主无需规划许可便可建造“祖母房”？

分享
Published 16 November 2023 11:16am
By Amy Hall
Source: SBS
Available in other languages

Share this with family and friends