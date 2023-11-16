想与圣诞老人通话？澳洲人今起可在全澳1.45万个公用电话免费拨打

要点： 澳大利亚人可以免费通过Telstra在各地的公用电话给圣诞老人打电话；

打电话的人可以与圣诞老人分享自己的愿望清单，并告诉他自己今年的表现；

Telstra希望，这一体验能够教会孩子们了解如何在紧急情况下使用公用电话。

距离圣诞节只有一个多月了，这意味着圣诞老人可能很快就会从你家烟囱中滑下来。





对于一些不喜欢在购物中心拥挤的人群中穿梭，也不喜欢在去北极的路上冒着丢失信件风险的人来说，如今有另一种方式可以和圣诞老人分享圣诞愿望清单——通过Telstra的14500个公用电话和圣诞老人联系，拨打电话是免费的。





无论白天还是黑夜，圣诞老人都可以随时与你聊天。





“你可以全天候给圣诞老人打电话，直到平安夜，”Telstra零售和区域执行官雅娜·科塔特科（Jana Kotatko）表示。





对致电者并没有年龄限制，这意味着那些心态年轻的人也可以与圣诞老人交谈。





科塔特科说，她和圣诞老人通了电话，这是“一次有趣而令人兴奋的经历”。





在被电话那头的圣诞老人问及名字以及今年的表现之后，她分享了她的圣诞愿望清单。





她说：“我希望能有一副新滑雪板作为圣诞礼物，我喜欢圣诞老人问我最喜欢去哪里滑雪。”





“我们聊了一会，然后他就得走了，因为有很多其他孩子都想打电话给他。”



Telstra has switched on its direct line to the North Pole so Australians of all ages can call Santa. Source: Supplied / Telstra 科塔特科说：“Telstra希望以‘一种有趣、引人入胜和神奇的方式’教孩子如何使用公用电话，这样他们在紧急情况下需要联系家长或监护人时会更有准备。”





“有很多孩子……他们只知道如何使用智能手机，”她说。





“学会如何找到最近的公用电话，并知道如何使用传统电话是一项非常重要的技能。”



如何给圣诞老人打电话？

从 11 月 15 日到 12 月 24 日，任何人在澳大利亚境内的任何Telstra 公用电话上拨打 # HO HO HO（#464646），就会被转接到北极的圣诞老人工作室。





你可以点击 这里 找到离你最近的公用电话。





Telstra表示，所有的公用电话都方便轮椅使用者，并且按键上有特别设计，方便视力不佳者使用。





电话的音量可以调节，但没有循环功能。





有听障或其他沟通障碍的人士可以通过Telstra公用电话的电传打字功能给圣诞老人打电话。





可惜的是，对于那些说其他语言的人，现在只能用英语打电话给圣诞老人。





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