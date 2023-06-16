习近平会见比尔·盖茨 布林肯即将展开访华行程

中国国家主席习近平于当地时间周五在北京会见到访的微软共同创始人、慈善家比尔·盖茨（Bill Gates）。





习近平将盖茨称为“老朋友”，并表示希望他们共同开展有益于中美两国的活动。





这是中国国家主席多年来首次会见外国企业家。





习近平告诉盖茨，他很高兴在三年后见到他，并称比尔盖茨为他今年会见的的第一位美国朋友。



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中国外交部发言人汪文彬表示，习近平希望举行更多类似的交流。





汪文斌说：“习近平主席还说：盖茨先生是我今年在北京会见的第一位美国朋友，世界正在走出新冠疫情，人们应该多走动、多交流，增进了解。我常讲，中美关系的基础在民间，我们始终寄希望于美国人民，希望两国人民友好下去”。





与此同时，美国国务卿布林肯启程前往中国北京进行访问。他的访问行程原本是订在今年的2月，但因为中美气球事件而推迟。



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白宫新闻秘书在记者会上强调，保持中美对话畅通是负责任的方式。





根据已经公布的行程，布林肯将在18号会见中国外交部长秦刚、中共中央外事办主任王毅，可能会在第二天也就是19号，与中国国家主席习近平会晤。





此外，中国国务院总理李强已经确认将于6月18号至23号对德国进行正式访问并举行第七轮中德政府磋商、对法国进行正式访问并出席新全球融资契约峰会。





这次欧洲之行将是中国总理李强自今年三月上任以来的首次出访活动。





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