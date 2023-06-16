最新指控：英媒称武汉病毒研究所与军方合作开发新冠病毒

自新冠疫情爆发而来，科学界便一直叩问：到底新冠病毒是自然产生的，还是从武汉的中国实验室泄露出来的？





近日中国面临新的指控，称新冠疫情的爆发由中国的一个实验室泄露引起，这项研究更与“生物战”有关。





该报参考“数百份文件”，包括机密报告和备忘录、电子邮件和科学论文，以及对调查疫情源头的美国国务院官员的采访。





《星期日泰晤士报》引述美国国务院调查员报告称：“虽然武汉病毒研究所自称非军方机构，但美国确信该研究所与中国军方在出版物和秘密项目上有合作关系。至少从2017年起，武汉病毒研究所就代表中国军方参与机密研究，包括实验室动物实验。”





该报引述另一项分析指出，新冠疫情的最初疫源爆发自武汉病毒研究所附近，而不是一直以来大家认为的华南海鲜市场。



据报，武汉病毒研究所早已着手寻找2003年SARS（严重急性呼吸综合征）病毒的源头，在美国资金的资助下，于2012年在云南偏远山区的蝙蝠洞中发现了与SARS类似的病毒。





武汉病毒研究所的科学家团队在接下来的三年中，又在中国云南省墨江的矿井中，发现了9种与新冠病毒相似的冠状病毒。





然而武汉病毒研究所收集到冠状病毒后，对病毒开始作出风险越来越大的实验。报道称，起初研究所还会公开研究结果，主张有助于疫苗研发。





2016年，研究人员在云南省墨江一处矿井中，发现一种新型冠状病毒。当地有人死于跟SARS类似的症状，被认为是目前已知在新冠疫情爆发前已存在的唯一新冠病毒近亲。



美国调查人员还表示，机密项目是为了让于墨江发现的病毒对人类更具传染性和致命性。





调查人员补充，作为生物武器和疫苗研发双重用途有关的军事计划，该研究因此被保密处理。





另一名调查人员称，越来越明显的是，武汉病毒研究所参与了新冠病毒的制造、宣传和保密行动。





美方人员发现证据显示，2019年11月有从事相关实验的研究人员因“类似新冠病毒的症状”被送往医院，其中一名研究人员的家属死亡。





一个月后，武汉便得悉疫情爆发。





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