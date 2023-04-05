普京获邀参加今年8月的南非金砖国家峰会 他会被捕吗？

在新冠疫情爆发和俄国入侵乌克兰之前，俄罗斯总统普京经常外访。





2018 年，普京外访了 21 次，2019 年是 23 次，去年减至 9 次——主要都是出访俄罗斯的邻国，包括乌兹别克、哈萨克和白俄罗斯。





今年，南非作为金砖国家峰会的东道主，将邀请巴西、俄罗斯、印度、中国和本国的领导人参加，普京也在被邀之列。峰会将于今年8月举行。不过，针对普京的逮捕令对他本人和这个非洲国家来说，事情可能变得复杂。





国际刑事法院指控他与俄罗斯儿童权利专员贝洛娃（Maria Lvova-Belova）均犯有战争罪行。





国际刑事法院的指控重点是他非法将儿童从乌克兰驱逐到俄罗斯，并指这些罪行是在俄罗斯于 2022 年 2 月发动入侵乌克兰的战争之后发生的。





在昆士兰格里菲斯大学（Griffith University）任高级讲师的国际刑事法专家庞玛 （Emma Palmer）博士称，这项逮捕令是国际刑事法院在国际间确立其立场的“具有地缘政治、地缘战略性影响的工具”。





庞玛博士向 SBS Dateline 表示：“将儿童从乌克兰驱逐到俄罗斯的做法非常严重，必须在道德上和实际上都具有一定的刑罚份量。”



Russian President Vladimir Putin meets with Russian Presidential Commissioner for Children's Rights Maria Lvova-Belova in February 2023. Credit: Mikhail Metzel/Sputnik/Kremlin Pool/EPA “另一方面，他们又对一位年轻的部长发出了逮捕令，这对普京政府发出了某种信号……国际社会正在关注。”





“如果你在这个政府工作，你就是犯下这些战争罪行的一份子。”





莫斯科否认了这些指控，并指国际刑事法院的拘捕为“不可接受”。与中国和印度等其他金砖国家一样，俄罗斯并非成立国际刑事法院的《罗马规约》的签署国。





虽然美国也并非《罗马规约》的签署国，但美国总统拜登上周对逮捕令表示欢迎，并表示此举是合理的。





据乌克兰称，自 2022 年 2 月以来，俄罗斯军队犯下了数以万计的受指称的战争罪行。



堪培拉大学法学教授巴克曼（Sascha-Dominik Dov Bachmann）教授向 SBS Dateline 说，由于证据确凿，国际刑事法院在战争罪行的立场非常明确。





克里姆林宫一直在表示俄国收养乌克兰儿童并给予公民身份的计划。普京于 2022 年 5 月签署了一项法令，让无父无母的儿童更容易获得公民身份，反过来，这也令他们更难回到乌克兰和幸存的亲属身边。





据《卫报》报道，俄罗斯承认收养了至少 1400 名乌克兰儿童，据其称是孤儿；但表示至少有 2000 名儿童已前往俄罗斯。





基辅指实际数字要高得多。乌克兰儿童权利监察员拉西姆楚克（Daria Gerasymchuk）说，俄罗斯已经驱逐了至少 16000 名乌克兰儿童。





2022 年 10 月，俄罗斯政府网站称贝洛娃从顿巴斯地区救出了 53 名儿童，她声称这些儿童是孤儿。今年，她称，她收养了一名 15 岁的乌克兰男孩。



READ MORE 国际刑事法院对俄罗斯总统普京发出逮捕令

巴克曼教授表示：“俄罗斯人没有隐瞒 ‘他们带走孩子’，他们实际上为此感到自豪。”





“我认为这罪行公诸于世更加好办。”





“在这次发生的事件中，证据非常确凿……自第二次世界大战以来，我们没有听过在欧洲发生过这样的罪行。”





据乌克兰称，俄罗斯军队自去年2月入侵乌克兰以来，已经犯下了数以万计可能属于战争罪的罪行。





国际刑事法院无权拘捕嫌疑人，只能在其成员国内行使管辖权。有 123 个国家签署了《罗马规约》，其中 33 个是非洲国家。





假如普京前往这 123 个国家中的任何一国，他们有义务与法院合作并将普京引渡到海牙。



There are 123 states that have signed the Rome Statute. Credit: SBS Dateline.

哪些国际刑事法院签署国未必逮捕普京？

对为《罗马规约》缔约国但尚未与莫斯科断绝关系的国家来说，逮捕令让他们有点为难。





庞玛博士说：”对于哪些属于国际刑事法院成员国但又想在这场特殊冲突中保持中立的国家来说，这确实令他们现在处于无法邀请他进行访问的境地。”





“有一名被指控为战犯并被国际刑事法院颁布逮捕令的人作为你的盟友，绝对有另一番含意。”





“这的确通过这种方式进一步孤立了他。”





尽管匈牙利在 1999 年签署了《罗马规约》，但该国政府已宣布不会逮捕普京。





匈牙利总理欧尔班（Viktor Orban）的幕僚长古亚什 (Gergely Gulyas) 上周表示：”我们可以参照匈牙利法律，据此我们不能逮捕俄罗斯总统......因为国际刑事法院的法规尚未在匈牙利颁布。”





“这些决定并不是最好的，因为只会令事态进一步升级而非和平解决。这是我个人的主观意见。”



通过这种方式的确进一步孤立了他。 庞玛博士

今年8 月，南非作为未谴责俄罗斯入侵乌克兰的《罗马规约》签署国，将在德班（Durban）主办金砖国家峰会。





巴克曼教授说：“金砖五国……显然具有战略前景。这关乎贸易，关乎经济合作。”





“这是一个相当重要的组织，尤其是对南非来说，在这场大国竞争中，它仍在努力寻找自己的出路，应该靠向于哪一边。”



Chinese President Xi Jinping, Russian President Vladimir Putin, then Brazilian President Jair Bolsonaro, Indian Prime Minister Narendra Modi, and South African President Cyril Ramaphosa pose for a picture during the BRICS Leaders' meeting on the sidelines of the G20 summit in Osaka in 2019. Source: EPA / Michael Klimentyev/Sputnik/Kremlin/Pool 南非并不是首次面对这问题。





2015 年，时任总统祖马 （Jacob Zuma）拒绝拘捕在南非出席非盟峰会的时任苏丹总统巴希尔（Omar al-Bashir）。





南非政府辩称，巴希尔作为现任国家元首可以免于被捕。





自 2009 年起，国际刑事法院一直通缉巴希尔，罪名是种族灭绝罪、战争罪和危害人类罪。联合国表示，2003 年在苏丹西部达尔富尔（Darfur）地区爆发的冲突造成 30 万人死亡，另有 250 万人流离失所。





巴克曼教授说：”如果普京亲自前来，将意味着他们（南非）不得不做出抉择。”





“重蹈巴希尔案的覆辙，（将）意味着放走他而非逮捕他，这违反了国际刑事法院的国际义务，也违反了自己国内的法律，加上他们最高上诉法院的恒常裁决。”





“另一方面，仍然会被觉得或被视为将俄罗斯当作朋友和伙伴。”





“这与种族隔离斗争以及俄罗斯的前身苏联站在非洲解放运动一边有很大关系。”



如果普京亲自前来，将意味着他们 （南非）不得不做出抉择。 巴克曼教授

据路透社消息，南非总统拉马福萨（Cyril Ramaphosa）的发言人马格温亚（Vincent Magwenya）表示，南非对于其法律义务很清楚。





马格温亚表示：“作为政府，我们很了解我们的法律义务。”





“不过，从现在到峰会期间，我们会继续与各利益相关方保持接触。”



还有谁被国际刑事法院通缉？

尽管国际刑事法院的成立目的是作为”终审法庭”，但长期以来，国际间有些领导人和专家指责它选择性执法并过份关注非洲。





因此，有专家认为普京的逮捕令可算是一个异常现象，但表示更应该放眼于其他犯下战争罪行和危害人类罪行的人。





庞玛博士说：“有很多国家……将之视为一种西方产物。”





“它一直被指对非洲存有偏见，但现在它针对在乌克兰发生的罪行。”





“在巴勒斯坦或缅甸甚至其他地方发生的违法行为呢？”





这是国际刑事法院就俄罗斯入侵乌克兰发出的第一张逮捕令。





巴克曼教授说：“我的意思是，这是现任国家元首在任期间绝对罕见的。”





“他是一位战时总统，他是一位战时领导人，他已被指控，国际刑事法院已发出逮捕令通缉他——我认为目前没有比这更重要的事了。”





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