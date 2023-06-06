“四天工作周”抢先体验者：未达预期 但希望更广泛推行

定居澳大利亚已十余年的华人Abby*目前就职于新州某科技公司，担任数据分析师一职。





她在2021年时体验了一段时间的“四天工作周”，但最终决定回到当前一周工作五天的模式。





她如何看待“四天周”？对这一广受关注的新兴模式，她认为有何需要改进之处呢？



“每一天变得更累”

2021年南半球雪季开始前，Abby为了滑雪提前申请了“四天工作周”的模式。在前后沟通两个月后，她在6月雪季开始时终于获得允准，安心上山滑雪。





由于Abby的工作涉及美国和欧洲的项目，需要跨越时差与各地同事沟通合作，因此上班时间非常早。



A man works at his laptop while camping. Source: Getty / Gideon Mendel 她所体验的“四天工作周”中，一星期工作时长总计仍为37.5小时，但周一、周二、周三和周五会提前一小时，在上午五点开始上班。除此之外，周六上午也需要花一两个小时处理工作事宜。





而剩余的三天（周四、周六和周日）便可用于滑雪——之所以如此安排，也是希望将一周滑雪的日子错开，避免连续几天运动身体吃不消。





她在离开雪山后，仍旧保留了周四不上班这一模式，在“四天工作周”下总计工作了四个月之久。



此前，英国进行的一项规模最大的“四天周”试点项目报告称，对大多数员工和公司来说，四天工作周比传统的五天工作周更高效，且提升了员工的幸福感。





但原本为了工作生活平衡而向公司申请这一模式的Abby体验下来认为，工作效率没有得到很好的提升，反而最终感觉是“更累了”。





她对SBS普通话说：“其实本身工作就已经用脑用得蛮多的，每一天多（工作）一两个小时，就每一天变得更累。”





“而且我周六那两个小时其实是人家（美国）的周五下午，所以其实那两个小时也没有说真正地做得到很多的工作。”



生活模式需要调整

在雪山上时，每一个工作日都因工作时间的延长而变得更加疲累，而剩下三个不工作的日子用于滑雪，也没有让自己得到很好的休息，因此身心都处于高负荷状态下。





而在不需要滑雪的日子里，Abby则觉得空出来的周四变得无用武之地。



在“四天工作周”模式下，每一个工作日都因工作时间的延长而变得更加疲累。 Source: Getty / Caiaimage Getty Images 由于朋友们大多在周四都需要工作，因此Abby无法在这一天享受社交生活，“只是自己做自己的事”。





她此前在社媒分享相关体验时还写道：“不要以为多出来一天会让你的私生活突然丰满……多出来一天说实话让我拖延症比以前严重多了。”



要养成良好习惯，才能达成你四天工作制想做的目标。

对于“四天周”的利与弊，她表示：“我觉得最大的好处就是，有一天真正地空出来的话，你是可以做自己专心去做的东西。”





但弊端也非常明显。首先需要调整自己的生活模式，将空出的一天安排真正有意义的事，不然付出了四天更累的代价，换来的一天“很多时候你就在家里面睡觉，一整天就没了”。





“也没有特别好地真正利用这一天的时间，还不如每天多睡一小时，”她说。





另一个弊端由工作本身所决定。Abby的工作主要为项目制，每个新项目开始时都需要跟不了解情况的同事解释自己周四不上班，沟通所花费的时间成本也很大。



而在当前情况下，申请“四天周”也需要强有力的理由。





她在社媒上表示：“除非你是团队内不可或缺的人才，不然你需要证明四天工作制能够更强化你的作用……我最后得到批准的原因是四天工作（每天提早一小时上班）可以让我更好配合美国团队的时间。”



体验未达预期 但呼吁更广泛推行

虽然如今回归了五天工作周，但Abby表示这一决定并非代表“四天周”不好或不适合自己。恰恰相反，她认为更大的原因是该模式接受度、普及度太低。





因此，她呼吁在企业内、甚至在更广泛的社区内推广“四天工作周”：如果公司里大家都一周工作四天，便可以有效减少沟通解释所浪费的时间；而更多行业、更多公司接受并实行“四天工作周”，在多空出来的那一天休息日，Abby也能够享受与亲朋好友的社交时光了。





她甚至希望这一模式在全球推广，这样“跟欧洲、亚洲还有美国那边（一起）工作的话”会更同步。





此前一项调查显示，接近三分之二的澳大利亚人认为每周工作五天可能很快成为过去。





在招聘公司Hays进行的这项调查中，4.2万名受访“打工人”中几乎有一半人认为他们将在五年内实现每周工作四天，而另外16%的人说这将在12个月内实现。



尽管目前该模式仍未在大范围内推广，但Abby提出的另一个可行的方案——“4.5天工作周”——目前已是一些澳大利亚企业“不成文”的举措。





“4.5天周”即一周工作日中抽出某一天（通常在周五）的下午，公司内部或行业内人员举行交流活动，让员工不必被工作拘束在办公桌前。





她说：“其实很多公司都是这样子的，就是周五下午大家一起出去喝酒，还有就是'No Meeting'什么的。我觉得这个（缩短工作周）要是真正落实下来，而不只是一个公司的举措的话，其实4.5也是一个蛮不错的选择。”





“有多一点交流机会的话，我觉得对整个（行业）是有更大的进步。”





而对于当下仍旧处于争议中的“四天工作周”，Abby的建议是，每个人根据自己的情况充分考虑，再决定是否尝试。





她认为有独处需求，或是有需要时间投入的事务的人士可以尝试“四天周”，否则不建议尝试。





“要是想要去滑雪，就是那种需要全天去做的事，还有就是上大学那种……还是可以（尝试）的。可是你没有真正想过那一天空出来的时间要做什么事的话，我是不太建议去尝试四天工作制的。”





*为保护受访人隐私，Abby为化名。





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