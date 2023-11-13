电信公司Optus服务中断 华人社区如何被影响？

OPTUS STOCK

General view of an Optus store in Sydney, Thursday, September 22, 2022. Source: AAP / BIANCA DE MARCHI

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上周，澳大利亚电信公司Optus的通信网络服务停摆14小时，虽然现在Optus的用户已经重新连接网络，但联邦政府针对网络故障的问因才刚刚开始。SBS中文在走访中发现，信号中断影响到了很多个人和小企业，澳大利亚商会的麦凯勒（Andrew Mckellar）认为受到影响的人应该得到电信公司的赔偿。

11月8日，澳大利亚第二大通信公司Optus的通信服务和网络服务在全澳大利亚范围内出现故障，故障时长超过14小时，有超1000万个人用户和40万企业受到影响。

生活在悉尼的华人Maria在接受SBS中文采访时表示，自己的一家四代人，都在不同程度上受到了此次Optus服务中断的影响。

悉尼Burwood的华人餐厅店主傅朝辉，向SBS中文谈及Optus网络通信停摆对自己餐厅的影响时表示，“好在断网发生在凌晨，自己有时间提前准备零钱”但是“如果时间长了就肯定完蛋了。”

由于网络故障，墨尔本11月8日凌晨的火车服务大面积中断，早上6点才开始逐步恢复。

墨尔本都会列车（Metro Trains Melbourne）表示，移动网络的备用系统受到了网络故障的影响。

悉尼火车司机Ming Zhao在接受SBS中文的采访时表示，因为悉尼的铁路服务因使用的是Telstra以及备用计划的及时开启所受影响较小，自己驾驶的列车并没有任何晚点，但突然而来的网络中断还是让自己感到紧张。

虽然Optus的通信和网络服务已在当天傍晚时分恢复，但寻找电信公司为何会发生如此严重的网络故障的答案才刚刚开始。

网络中断给个人和企业带来不便，削弱了依赖其通信服务的医疗和交通系统。

通讯部长罗兰（Michelle Rowland）告诉澳大利亚广播公司（ABC），这些担忧将在审查中得到回答。

澳大利亚商会的麦凯勒（Andrew Mckellar）表示，受影响的人应该得到电信公司的赔偿。

罗兰部长也提醒受到影响的小企业保留好收据，以便在维权和索赔时有证据支持。

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