【正在行动】“让海外水电工可读专业课程” 华人分享对用工短缺的感受

备受关注的就业和技能峰会即将在本周举行，外界猜测，政府可能会把移民人数增至20万。总理表示，澳大利亚不会只考虑临时移民，而是必须采取更多措施、努力填补技能人才短缺。



在澳华人分享对劳动力短缺的感受

SBS普通话《正在行动》热线节目听友陈先生表示，他所在的建筑行业非常缺技术人才，除了工资大幅上涨外，为了弥补劳动力不足，“小工变大工”已是普遍现象。





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陈先生建议，政府应多引进建筑行业的人才，鉴于海外水工、电工目前不能读澳洲的这类专业课程，应该在这方面为这些专业人才提供豁免，填补用工不足。





听友赵先生认为，政府应多吸纳年轻的技术移民，同时，那些在疫情期间留守澳洲的非永居类居民对澳洲贡献不小且非常不易，应该支持他们填补劳动力不足。



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在驾车经过一些大企业办公区域时，邓先生发现企业门口放着招工牌。他说，“已经很多年没有见到这种情况”，政府在吸纳海外人才的同时要保证“配套设施跟得上”。





在运输行业经营生意的李先生告诉SBS普通话，这个行业也受到用工短缺的不小打击，当工人要求加薪到每小时40元的时候，他只能“爽快”地答应。在生意方面，即便提高了报价，客户也往往都直接接受。





李先生说，他感觉“澳洲华人在变少”，但“花钱的和赚钱的人都来不了（澳洲）”，政府应该解决这个难题。





听友苏先生表示，“零工行业全靠留学生的贡献”，政府应该降低留学生打工的最低工资标准，以减少“打黑工”的现象，更好地保障留学生权益。





年轻的技术移民张先生说，他在澳读书期间曾在华人单位打工，即便薪水不高，他也很感恩雇佣他的企业和雇主。





张先生认为，政府要多关注189、190类技术移民，尤其是通过读书拿到技术移民签证的年轻群体，政府应该多给他们工作机会，小企业也应该多雇佣和培养年轻的技术移民。



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哪些职业在未来两年内会出现短缺和过剩？

维多利亚大学创建的模型分析，预测了许多类型的工作的可能供应和需求路径。这将有助于预测未来几年可能出现的短缺情况。





该模型没有考虑增加移民这个变量，仅专注于如何将澳洲拥有的劳动力（已经考虑到大量的移民）组织起来，从事能够最好地提供消费者想要或需要的商品和服务的工作。





模型预测到2024年中期的经济，把最可能出现短缺或过剩的职业分为四组。





供应难以跟上的工作





具有高工资增长和高就业增长的工作是我们传统上认为的劳动力短缺的工作。对于这些工作，需求很强，供应将难以跟上。





这些工作包括在学校协助教师的助教，残障护理和老年护理照顾人员和助理，以及一些与建筑有关的工作，这些工作需要证书资格。





护士等专业护理是另一个供应难以跟上的职业。护理工作要求至少有学士学位资格，新护士无法迅速得到培训。





“无人问津的工作”





即使需求增长并不十分强劲，“无人问津的工作”是雇主需要努力填补的。





这些工作大多需要证书资格或根本不需要离开学校后的资格证书，而且可能是体力劳动或有内在较艰难的工作条件。





这个类别包括监狱保安、卡车司机、厨房帮工（洗碗、准备快餐和协助厨师准备食材）和砌砖工人。





有吸引力的工作





低工资增长的工作是有吸引力的工作。在模型中，如果一个职业的供应量很大，就会压制工资增长。





研究发现，有吸引力的工作是那些需要学士学位或更高学历的工作。年轻人拥有这些资格的可能性是年龄较长的澳大利亚人的两倍。25至34岁的人中有十分之三拥有学士学位，而55岁以上的人中只有二十分之一拥有学士学位。





随着老年群体退休和年轻群体进入就业市场，拥有学士学位的工人的供应将增长，创造了强大的律师、工程师、会计师和建筑师供应。





虽然这些工作的工资增长相对缓慢，但这些工作通常是高工资的白领工作，提供良好的条件和充实的工作。





有吸引力但需求量正在下降的工作





由于各种原因，这些工作的需求在未来两年内增长相对缓慢。





与“无人问津的工作”不同，这些工作应该不难填补。由于工作场所的变化，对这些职位的需求将缓慢增长。例如，现在几乎没有人使用打字员。个人助理的工作也越来越少，已经被更多的普通角色所取代，如“普通文员”，他们执行一系列的行政任务。这是研究发现供应难以跟上的角色之一。





虽然国际旅行仍处于低迷状态，但飞行员也在这份名单上。



下一步该怎么做？

一些职业的劳动力短缺使企业和政府难以提供社会所需的商品和服务。为了在不改变人口预测的总体规模（已经包括了移民的巨大贡献）的情况下解决劳动力短缺问题，某些类型工作的增加将意味着其他工作的减少。





这使得这项任务比简单地宣布我们需要更多的工人从事短缺的工作更加复杂。



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迪克森博士参与的这项研究给出三个建议：



鼓励并使人们能够迅速和廉价地获得供应不足的职业的资格，特别是个人护理员、教育助理和与建筑有关的职业。这可能需要在TAFEs或其他职业教育机构的现有课程中提供更多名额，也可能需要设计新的、更短的资格证书。这些资格证书的费用应该减少或完全取消。



为学习护理和助产的学生提供更多国内学士学位的名额。这些学生可能会从其他学士学位课程中分流出来。这些课程必然需要时间来完成，因此将护士纳入我们吸纳移民的计划中也会发挥一定的作用。



直到自动化变得更有价值前，允许低技能工作，如收银员和销售助理的工资上升。在此之后，原本从事这些工作的人可以转而解决更难实现自动化的餐饮业的短缺问题，或者接受少量培训以获得个人护理员和助理或助教的资格。

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LISTEN TO 新冠疫情期间的封锁措施更加凸显了澳大利亚的劳动力短缺问题。您是否感受到了劳动力不足带来的影响？ SBS Chinese 31/08/2022 28:35 Play





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