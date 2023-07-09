北约峰会召开在即 聚焦军援乌克兰和瑞典入盟问题

在乌克兰抵御俄罗斯入侵500天之际，北约预计将于7月11日在立陶宛首都维尔纽斯举行的峰会上提出对乌克兰的一揽子支持计划。





该计划将包括升级的合作机构北约—乌克兰理事会，并提供一揽子非致命性军事援助，帮助基辅武装部队进行改革并达到北约标准。





北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）表示，该计划还将制定一项多年援助计划，以确保乌克兰武装部队和北约之间的充分互操作性。





“盟国已承诺提供 5 亿欧元（折合5.445亿美元）以满足关键需求，包括燃料、医疗用品、排雷设备和排桥。我们还将帮助建设乌克兰的安全和国防部门，包括军事医院，我们将帮助乌克兰从苏联时代过渡到北约的装备和标准”。





斯托尔滕贝格表示，北约峰会旨在向俄罗斯发出明确的信息。





“北约团结一致，俄罗斯的侵略不会得逞。在峰会上，我们将使乌克兰更加强大，并为其未来制定愿景。我预计盟国领导人将就一项包含三个要素的一揽子计划达成一致，以使乌克兰更接近北约”。





乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）在与斯洛伐克总统卡普托娃（Zuzana Caputova）会见时表达了对峰会的期待。





与卡普托娃一同发言时，泽连斯基表示，他期待着积极的结果，或者至少看到为乌克兰成为北约成员而采取的积极步骤。





“我们还期望北约为乌克兰提供一揽子国防支持。不仅仅是承诺，还要给出明确的最后期限。我们还将在峰会期间讨论对乌克兰的安全保障，这些保障是乌克兰在成为北约联盟成员之前所需要的”。



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俄罗斯对乌克兰的入侵促使芬兰和瑞典放弃了几十年的军事不结盟政策，申请加入北约。





芬兰将在维尔纽斯作为成员国首次参加北约峰会。然而，瑞典加入北约的申请却受到土耳其的阻碍。





瑞典外交部长比尔斯特伦（Tobias Billstrom）会见了土耳其外交部长菲丹（Hakan Fidan）和北约秘书长斯托尔滕贝格，为说服土耳其在峰会前同意瑞典的入盟申请做出最后的努力。





比尔斯特伦表示，瑞典希望得到一个“积极的决定”，但他强调这是土耳其需要做出的决定。





“这个过程正在继续，我们无疑会在未来几天加紧工作，以使我们成为北约成员。我们希望并期待下周有一个积极的决定，但我想强调的是，最后的决定取决于土耳其”。





美国总统拜登预计将在峰会期间与土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）进行某种形式的会谈。





白宫国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）表示，相信瑞典将在不远的将来加入北约。





“北约比以往任何时候都更加强大、更有活力、更加团结。北约的规模也比以往任何时候都大，芬兰已经加入了北约，瑞典很快也会加入。这对美国人民的安全和保障非常重要，因为一个强大的北约使美国和整个世界更加安全、更有保障”。





白宫为其向乌克兰运输集束弹药的决定进行了辩护。





拜登可能会面临来自北约盟国的质疑，即为什么美国会向乌克兰运送一种超过三分之二北约成员国都禁止的武器，因为这种武器有造成许多平民伤亡的记录。





沙利文表示，乌克兰使用这些武器的计划与俄罗斯在战争中使用这些武器的方式截然不同。





“我们已经研究这个问题很长一段时间了。而我们也一直在权衡平民伤害的基本问题。如你所知，集束弹药的挑战在于，即使哑弹率很低，也有一些未爆炸的弹药被留在其中，有可能对平民构成潜在的风险。因此我们并没有一开始就提供集束弹药，但我们必须取得平衡，如果乌克兰没有足够的弹药，就会有平民受伤的风险”。



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澳大利亚也将参加北约峰会，总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）计划在前往立陶宛之前访问德国。





阿尔巴尼斯将于7月10日开始对德国首都柏林的访问，并与德国总理肖尔茨（Olaf Scholz）会面，预计两位领导人将讨论乌克兰战争以及经济和商业问题。





阿尔巴尼斯随后将前往维尔纽斯，他与印太四国，即新西兰、日本和韩国的领导人受邀在北约峰会上分享他们对区域和全球安全的看法。





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