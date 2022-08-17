SBS 普通话电台其他收听方式 SBS晚新闻（2022年8月17日）Play06:31SBS 普通话电台其他收听方式 SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (7.19MB)Published 17 August 2022 at 5:57pm, updated 2 hours ago at 5:59pmPresented by Xinyu LiSource: SBS 澳洲将为弱势学生提供2万个大学名额；澳洲前总理莫里森称未从部长职务获取额外报酬；新州洪水调查报告发布 重建机构年底前成立；澳洲新研究揭示自然灾害对母婴负面影响。（请点击收听详细内容）Published 17 August 2022 at 5:57pm, updated 2 hours ago at 5:59pmPresented by Xinyu LiSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE莫里森明确表态不会从议会辞职 称未从部长职务获取额外报酬新州洪水调查报告已发布 州长表示接受报告中的每一项建议澳洲新研究：在受热带气旋影响地区 早产和低出生体重风险更高为解决技能人才短缺 澳洲政府将拨款为弱势学生提供2万个大学名额AdvertisementREAD MORE澳大利亚租户冬季面临困境 与疾病、霉菌和寒冷“作战”READ MORE感染COVID-19后月经有变化？专家说无需担心分享Latest podcast episodes气象局发布拉尼娜现象警报 春季或将更潮湿因偷窃原住民头骨 前塔州州长克劳瑟的雕像被请出霍巴特市中心避世多年的阿富汗盟友 与被害澳洲战友之父面述当年战场惨剧阿富汗口译员