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SBS晚新闻（2022年8月17日）

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Published 17 August 2022 at 5:57pm, updated 2 hours ago at 5:59pm
Presented by Xinyu Li
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澳洲将为弱势学生提供2万个大学名额；澳洲前总理莫里森称未从部长职务获取额外报酬；新州洪水调查报告发布 重建机构年底前成立；澳洲新研究揭示自然灾害对母婴负面影响。（请点击收听详细内容）

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