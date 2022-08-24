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SBS晚新闻（2022年8月24日）

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Published 24 August 2022 at 5:28pm
Presented by Xinyu Li
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税务数据公布 澳洲收入最高的职业揭晓；澳洲技术移民签证申请积压 估计超10万份；昆州900名教职工未接种疫苗 面临减薪；“嗨妈妈”假冒家人骗局今年大幅增加 澳人损失惨重。（请点击收听详细内容）

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