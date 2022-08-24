SBS 普通话电台其他收听方式 SBS晚新闻（2022年8月24日）Play06:30SBS 普通话电台其他收听方式 SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (6.99MB)Published 24 August 2022 at 5:28pmPresented by Xinyu LiSource: SBS 税务数据公布 澳洲收入最高的职业揭晓；澳洲技术移民签证申请积压 估计超10万份；昆州900名教职工未接种疫苗 面临减薪；“嗨妈妈”假冒家人骗局今年大幅增加 澳人损失惨重。（请点击收听详细内容）Published 24 August 2022 at 5:28pmPresented by Xinyu LiSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook和 Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE澳大利亚每日COVID-19要闻：昆州未接种疫苗的学校教职员工将面临减薪“绝望的局面”：政府努力清理积压的技术移民签证申请澳洲这些职业需要更多人才 移民能否解决技能短缺困境？“嗨妈妈”骗局已致上千澳人受骗 年长女性尤需警惕澳洲收入最高的职业有哪些？ATO公布最新税务数据澳洲这些职业需要更多人才 移民能否解决技能短缺困境？Advertisement分享Latest podcast episodes旅游局工作人员谈出行贵 并给出冬季出行建议【安居澳洲】如果你所爱的人遭遇赌博问题，该如何寻求帮助？技术工人短缺给劳动力市场带来怎样的变化？【正在行动】听众就“澳洲人和台湾人对中国的态度”调查分享感受