SBS 普通话电台其他收听方式 SBS晚新闻（2022年9月28日）Play06:28SBS 普通话电台其他收听方式 SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (14.8MB)Published 28 September 2022 at 5:40pmPresented by Xinyu LiSource: SBS Optus数据遭泄露 政府考虑为用户更换医保卡；澳洲废除无现金借记卡 将影响偏远社区；澳洲卫生部门谈推广新冠二价疫苗时间表；澳洲联邦反腐机构拟议法律已向议会提交。（请点击收听详细内容）Published 28 September 2022 at 5:40pmPresented by Xinyu LiSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。关注更多澳洲新闻，请在Facebook上关注SBS Mandarin，或在微博上关注澳大利亚SBS广播公司。AdvertisementREAD MORE澳大利亚每日COVID-19要闻：Optus数据遭泄露 政府考虑为用户更换Medicare卡联邦反腐机构法律已提交议会应对通胀小技巧：生活成本的飙升，如何在日常开销上省钱？【Optus泄露门】如何免费更换驾驶执照？各州信息汇总【Optus泄露门】如何免费更换驾驶执照？各州信息汇总为什么你不应为等待Omicron专用二价加强针而推迟疫苗接种？分享Latest podcast episodes在乌克兰展开的公投结果对俄方有利SBS早新闻（2022年9月28日）如何帮助青少年预防和应对性侵SBS早新闻 (2022年9月27日)