SBS 普通话电台其他收听方式 SBS晚新闻（2022年11月18日）Play06:43SBS 普通话电台其他收听方式 SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (15.39MB)Published 18 November 2022 at 8:30pmBy Xinyu LiSource: SBS 澳洲联邦通讯部长关注邮局“印度照片”标牌事件；12月初逾50万澳洲人或出现长期新冠症状；受平台业务关闭冲击 澳洲外卖行业何去何从？全球记录的新冠病例4个月来首次增加。（请点击播放键收听详细内容）Published 18 November 2022 at 8:30pmBy Xinyu LiSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE全球记录的新冠病例数4个月来首次增加 澳洲病例数继续上升Deliveroo派送了它最后的晚餐 外卖行业如今该何去何从？电台主持人透露与长期新冠“斗争” 超过50万澳大利亚人或有类似经历澳洲药监局拟将限制扑热息痛药品的销售澳大利亚邮政就涉嫌歧视的“印度照片”标牌致歉如何在SBS免费观看2022年国际足联世界杯直播？Advertisement分享Latest podcast episodes【健身课堂】舞者如烟用舞蹈向澳洲人介绍中国传统文化【疫苗快报】全澳病例数继续急剧上升 新州新冠风险评级上升至黄色SBS早新闻（11月18日）【对话后浪】前三十年睡不醒，后三十年睡不着