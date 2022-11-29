SBS 普通话电台其他收听方式 SBS晚新闻（2022年11月29日）Play07:00SBS 普通话电台其他收听方式 SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (16.06MB)Published 29 November 2022 at 8:30pmPresented by Xinyu LiSource: SBS 为澳洲足球队加油 新州和西澳酒吧延长营业时间；机票贵供应有限 航空旅行能否回到疫情前；新报告：大堡礁或将列入“濒危”遗产名录；乌克兰电力仍然短缺 暴雪袭击基辅。（请点击收听详细内容）Published 29 November 2022 at 8:30pmPresented by Xinyu LiSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE高院裁决新州税务局退还百万澳元COVID罚款为澳大利亚国家足球队加油 新州和西澳酒吧延长营业时间抗议者手持彩虹旗冲入世界杯赛场导致比赛暂停新报告：大堡礁或将列入“濒危”物种名录乌克兰电力仍然短缺 基辅居民迎暴雪严寒天气频繁取消、票价高昂成“新常态”？航空旅行还能回到疫情前吗？分享Latest podcast episodes大雨和洪水后 一些地区为何更易发生山火？澳洲情报机构ASIO调低恐怖主义威胁级别【2022世界杯】欧洲足球近年为何能大踏步引领潮流？【健身课堂】遍及全澳的社区运动：五公里公园跑/走