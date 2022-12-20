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SBS晚新闻（2022年12月20日）

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Published 20 December 2022 at 8:30pm
Presented by Xinyu Li
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前总理陆克文将出任澳大利亚驻美大使；“毒菠菜”报告数量上升 澳大利亚各地超市下架小菠菜产品；澳大利亚今夏面临挑战 游泳老师和救生员短缺；国际研究发现新冠感染者有长期嗅觉和味觉问题。(请点击播放键收听详细内容)

Published 20 December 2022 at 8:30pm
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