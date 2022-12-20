SBS 普通话电台其他收听方式 SBS晚新闻（2022年12月20日）Play06:47SBS 普通话电台其他收听方式 SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (15.53MB)Published 20 December 2022 at 8:30pmPresented by Xinyu LiSource: SBS 前总理陆克文将出任澳大利亚驻美大使；“毒菠菜”报告数量上升 澳大利亚各地超市下架小菠菜产品；澳大利亚今夏面临挑战 游泳老师和救生员短缺；国际研究发现新冠感染者有长期嗅觉和味觉问题。(请点击播放键收听详细内容)Published 20 December 2022 at 8:30pmPresented by Xinyu LiSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE全澳将新增三万电动车充电器 哪里可以喂饱你的爱车？别样的圣诞礼物：五种方式为有需要人士送温暖新州“毒菠菜”报告急剧上升 行业团体呼吁勿完全避开绿叶农产品今夏的挑战：疫情中转行“不会再回来” 澳洲游泳老师和救生员告急陆克文将出任澳大利亚驻美大使分享Latest podcast episodes澳中建交五十周年：1971年“乒乓外交”背后的澳洲人年关将至，如何应对房贷利率升高的担忧？【观点】【健身课堂】在悉尼学习女子防身技巧【健身课堂】悉尼的李小龙功夫迷们