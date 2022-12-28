SBS 普通话电台其他收听方式 SBS晚新闻（2022年12月28日）Play06:54SBS 普通话电台其他收听方式 SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (15.83MB)Published 28 December 2022 at 8:30pmPresented by Xinyu LiSource: SBS 澳洲多项福利津贴从元旦起大幅增加；澳洲多地跨年期间将再度迎来严重热浪；澳洲总理确认原住民之声入宪公投时间表；维州政府开展新活动 减少将儿童留在车内事件。(请点击播放键收听详细内容)Published 28 December 2022 at 8:30pmPresented by Xinyu LiSource: SBS欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE澳洲多地跨年期间再度迎来严重热浪 哪些地区将受影响？新年新措施 澳大利亚多项福利津贴从1月1日起大幅增加你的邻居们在2022年澳大利亚大选中是如何投票的？总理确认原住民国会话语权入宪公投时间表如何在假期维持子女的健康活动和规律作息？分享Latest podcast episodes南澳经济受到水灾重创【国际新闻】日本加强入境中国游客防疫管制【国际新闻】罗兴亚难民海上逃离生死未卜【2022澳洲大事记】这一年，澳大利亚见证了哪些牵动人心的新闻？