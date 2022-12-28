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SBS晚新闻（2022年12月28日）

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Published 28 December 2022 at 8:30pm
Presented by Xinyu Li
Source: SBS

澳洲多项福利津贴从元旦起大幅增加；澳洲多地跨年期间将再度迎来严重热浪；澳洲总理确认原住民之声入宪公投时间表；维州政府开展新活动 减少将儿童留在车内事件。(请点击播放键收听详细内容)

Published 28 December 2022 at 8:30pm
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